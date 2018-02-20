巧克力補腦 小心不長記憶只長胖

2018-02-20 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



根據日本研究，若持續攝取可可成分超過70%的巧克力，有助大腦年輕化、提高學習功能。國內醫師表示，過去確實有研究發現，可可中的「黃烷醇」能增加腦血流與海馬迴神經細胞新生，但市售巧克力含糖量高，沒補到腦恐先變胖、影響健康，本末倒置。

對許多人來說，過年最高興的事情是可以大吃零食，功克力更是許多人的最愛。日本曾經發表研究指出，持續攝取高可可巧克力，大腦皮質的量會增加，有助提高學習功能。請30名男女分組實驗，其中六成的人持續一個月吃高可可巧克力，腦年輕化的程度約1至2歲。

台北榮總精神部暨失智症研究中心主治醫師蔡佳芬表示，過去有巧克力抗失智症效果的研究，而其中影響關鍵，就是可可黃烷醇。

研究認為，可可黃烷醇可影響訊息傳遞系統，增加神經保護與調節機制、神經元連結、腦血流及海馬迴神經細胞新生等。綠茶和藍莓也含黃烷醇成分，規律攝取同樣有抗老作用。

蔡佳芬說，因巧克力相關研究，有食品大廠打算挑戰技術「純化」巧克力，畢竟巧克力含糖量及脂肪高，另會摻乳化劑等添加物「塑形」，且要從飲食改善健康，黃烷醇得吃一定的量，吃進太多「巧克力糖」反而對健康有害。

不過，沒糖、沒脂肪、不塑形的巧克力不好吃，目前還沒有可可相關健康食品問世，不過坊間賣很多高可可成分的黑巧克力。

營養師潘璿凱提醒，吃巧克力盡量別選「白巧克力」，白巧克力由可可製造過程中分離出來的油脂製成，不含任何可可成分，且因可可脂沒味道，添加的糖和調味料較多，吃多只會變胖。

此外，市售糖可能只有「巧克力風味」，也沒可可成分，民眾購買產品前應注意食品標示。

因巧克力屬於高磷食物，潘璿凱提醒腎臟病人別多吃，若含糖量高，糖尿病人血糖也會失控。蔡佳芬說，方式吃對，例如攝取多少的量、什麼時間吃，才能有真正幫助。