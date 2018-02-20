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身體寫數字 找回核心向心力

2018-02-20 00:06聯合報 復健醫學科物理治療師賴佐君／彰化基督教醫院

一日一蘋果，疾病遠離我；一日一運動，健康靠近我。新年開始立定新志向，除了年度目標之外，身體健康指標，您訂好了嗎？

臨床上數字會說話：說年齡、說體重、說身高、說比重、說血脂……但數字也可以做運動喔，以下教大家利用身體寫數字、鬼畫葫，找回核心向心力。

來喔！先暖身

坐在椅上，雙手平伸，慢慢彎腰，接觸腳尖，再回復原狀。

圖1。
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主菜上桌囉！

●坐於椅子前1/3，身體挺直坐高，脊椎向上延伸，雙腳微開、踩實地板。

雙肘胸前夾緊以雙手合十、指尖寫數字。

圖2。
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●坐於椅子前1/3，身體挺直坐高，脊椎向上延伸，雙腳微開、踩實地板。

左腳抬起以膝蓋寫數字。

圖3。
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●平躺於地板，腹部微收。

雙腳彎曲90度保持腹部用力，以雙手向著天花板寫數字。

圖4。
圖4。
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進階版

(1)雙腳指向天花板，對著天花板寫數字。

圖5。
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(2)單腳站立，另一腳以腳板寫數字。

(3)雙腳站立，以肚臍寫數字。

有句台語古諺「樹頭站得住，不怕樹尾作風颱。」核心肌群就像是人體的樹頭，是維持身體良好的活動性和姿勢、爆發力和肌耐力的來源。整日的活動：不論躺、坐、站、乃至跑與跳，甚而工作時搬運物品等都可以扭動肢體寫數字「0、1、2、3、4、5、6、7、8、9」，以利肢體自由活動！

找時間做運動，也要找時間休息。「姿勢決定了核心的功能，也決定了對自己身體的感受。」建議要有所謂的核心認知，也就是要有意識地使用正確核心肌群，來維持良好、健康姿勢。舉例來說，坐在電腦前要提醒自己縮下巴，頭頸才會位於脊椎上方（也可能減少頭痛）；肩胛骨向下緊縮便不會駝背；排隊、爬樓梯時縮屁股，腹肌用力……就是要學會正確「休息」的重要性，這些簡單的姿勢調整特別有用，也讓你的核心超給力。

有人說：「把生命交給上帝、把疾病交給良醫、把健康交給自已。」如果你不愛運動、喜歡躺在沙發上看電視、吃東西，核心力量往往不足，脊椎也容易變形。

不妨每天睡前，躺著抬腿幾分鐘，訓練核心的穩定與力量，由內到外強化腹背肌力。大家一起來，進入新年新希望，現在就一起試試身體數字密碼，把生活過得更簡單更輕鬆。

頭痛台語
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