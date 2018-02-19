想當千萬富翁嗎？2000萬刮刮樂 頭獎還剩2個

2018-02-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ╱即時報導



竹北市鴻運發商行開出春節「2000萬開運發財金」第一個大獎，店家負責人彭昌平夫妻很開心。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

台灣彩券公司表示，到18日為止，「2,000萬開運發財金」刮刮樂刮出1個2000萬元、15個100萬元獎項，還剩下2個2000萬元、185個100萬元獎項。

台彩指出，一位年約60歲的家庭主婦平時會到市場買菜順便玩刮刮樂，她在初二和朋友去投注站。一進門看到面額2000元的刮刮樂，婦人揪朋友一起合資刮整本，但朋友興趣不大，婦人決定自己買來刮。起先刮了8張，只中幾張1000元及2000元的獎項，直到刮第9張時，就刮出3萬元，婦人開心極了。

但轉眼看剩下的6張刮刮樂，婦人猶豫是不是要把它刮完，老闆娘說：「很多人刮到1萬元、3萬元獎項就不刮了，但很難說一本裡面會不會同時出現兩個大獎」，建議她繼續試試運氣。婦人想說只剩這幾張反正已經賺了，決定繼續刮下去。接著刮了3張都沒中，她本來倒抽一口氣，但還是接著刮第11張，竟讓她好運刮出100萬元！她很開心的說老闆娘是她的財神爺，如果不是老闆娘建議，自己差點就要錯過這中百萬獎金的機會，離開之前她再買兩本刮刮樂，希望能刮出更多獎金。

台彩統計，到18日為止，除了「2,000萬開運發財金」刮刮樂還有大獎未開出，「1,000萬年終獎金」刮刮樂共有10個100萬元，已刮出2個；「百萬年終獎金」刮刮樂有100個頭獎100萬元，只刮出6個；「紅包一把抓」刮刮樂有8個頭獎300萬元，只刮出1個。