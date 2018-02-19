孩子年假都盯手機？國健署提醒：未滿2歲避免看螢幕

2018-02-19 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



春節連假期間，家裡的孩子不會都緊盯手機螢幕看吧？衛福部國健署提醒家長，近視其實是種疾病，超過500度就是高度近視，可能進一步引發早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑病變、甚至是失明，「別讓未滿2歲的孩子看螢幕，2歲以上的孩子每日別超過1小時」。

近視不可輕忽，國健署婦幼健康組組長陳妙心表示，近視其實是種疾病，若未加以控制，容易超過500度而成為高度近視，高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑病變等，甚至有10%的機率失明，「年紀越小近視，度數增加越快」。

陳妙心還提到，手機螢幕發出的藍光會刺激產生自由基，對視網膜細胞造成傷害，特別是兒童水晶體清澈、透光率高，更容易因藍光受損。若在睡前使用，會因為藍光提神的生理作用而影響睡眠品質，若在關燈的情況下使用，更會因瞳孔放大、更多光線射入眼而釀傷害。

要避免惡視力，陳妙心建議家長，別讓未滿2歲的孩子看螢幕，2歲以上的孩子每日別超過1小時。另外，盡可能讓他們每天有2到3小時以上的戶外活動，因為伴隨戶外活動而有的遠距離視野能減少眼睛肌肉緊張，陽光則會增加視網膜多巴胺的分泌量，進而抑制眼軸伸長、預防近視。