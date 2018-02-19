新的一年如何能更幸福？ 醫師：幸福是可以練習的

2018-02-19 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



新的一年剛剛展開，不少人期許新年快樂、萬事如意、好運旺旺來，但人心究竟要如何感受快樂、獲得幸福？近30年來日漸蓬勃的正向心理學點出，幸福是一種選擇，並且可藉由學習而來，幸福的5大元素包括正向情緒、全心投入、正向人際關係、找到自我價值感與追求卓越生命。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財指出，正向心理學之父馬汀．塞利格曼曾經進行一項認知行為實驗，他將老鼠分成「未給予電擊」、「給予可逃避的電擊」與「給予不能逃避的電擊」3組，結果看見，前兩組的狗狗皆快速逃開，但無法逃避電擊該組的8隻狗當中，高達6隻絕望地坐以待斃。這項實驗顯示，無助感是經由學習而來的，塞利格曼後續也逐漸轉向思考，如何幫助人們獲得幸福快樂。

楊聰財表示，正向心理學並非強調一昧的正向思考，而是點出幸福是一種選擇，可藉由具體步驟學習而來。幸福的5大元素包括「正向情緒」、做事時能有促發心流的「全心投入」、「正向的人際關係」、「找到自己的價值感與歸屬感」以及看見自己追求卓越的生命而有所「成就」。

楊聰財在臨床上經常建議人們書寫日記，他表示，一個人的感受是正向或負向，仰賴他如何詮釋遭遇的事情，因此若想長保幸福感，需培養「詮釋方式」，舉例來說，可練習在每晚睡前寫下1到3件快樂的事與感恩的事。

他指出，日記是自己與自己對話，能發揮的功能比想像中大，每日提於奔命的人可以透過寫下忙什麼、投資了什麼、代價有什麼、獲益什麼、是否開心等，幫助自己調整生活腳步，朝向更有意義、更美好人生道路邁進。