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桃機凌晨大霧 延誤5航班

2018-02-19 10:08中央社 桃園機場19日電

桃園國際機場今天凌晨受到濃霧影響，造成香草航空、中華航空等5架次班機起降受到影響，其中華航空班機轉降香港。

桃園國際機場公司上午表示，桃園機場在凌晨因天候濃霧因素，共計5架次班機行程受到影響，其中兩架香草航空（JW179、JW107）原訂抵達桃機時間為凌晨0時55分及1時15分，受到延誤。另外，香草航空JW172、JW100，也延後起飛。

桃園機場公司表示，中華航空CI2163班機，原訂凌晨1時25分抵達桃園機場，也因濃霧因素轉降香港，並已於清晨5時47分，返抵桃園機場。

桃園國際機場19日凌晨5航班受濃霧影響。圖為桃園機場搭機人潮。中央社資料照
桃園國際機場19日凌晨5航班受濃霧影響。圖為桃園機場搭機人潮。中央社資料照
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桃園機場香草航空華航
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