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南投凌晨地震 規模4.4

2018-02-19 04:53中央社 台北19日電

圖／擷自中央氣象局
圖／擷自中央氣象局
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中央氣象局指出，南投縣仁愛鄉今天凌晨3時21分發生芮氏規模4.4的地震，彰化縣二水與台中市大肚震度3級。

中央氣象局表示，地震震央位於南投縣政府東方42.8公里，深度22.3公里。南投縣南投市、雲林縣斗六市、彰化縣彰化市、花蓮縣花蓮市等地震度2級，嘉義縣阿里山、台中市、苗栗縣苗栗市震度為一級。

地震氣象局
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