年菜吃不完怎麼辦 科技部教你掌握三大原則

2018-02-18 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



豐盛滿溢的食物是國人過年的重要意象，新年卻也因此成為食物容易腐敗的危險期，吃不完的年菜是每個家庭過年必須面對的難題，科技部日前補助台大食品科技研究所研究團隊研究食品保存的安全性，研究指出，運用以下三大原則：完整包裝、充分加熱、冷藏存放，可增加食物的保存期。

科技部指出，台大研究團隊選擇黃豆製品做為研究的探討對象，全程記錄溫度變化之包裝系統。研究發現，需要低溫貯藏的盒裝豆漿，雖然廠商保存期限訂為14天，但在全程穩定的低溫貯藏環境，可以維持品質超過30天。

但若在常溫或高溫 (35C模擬夏天陽光曝曬情況)下，超過保存期長後，零星的產品會隨機的出現微生物生長情形，雖然不是主要的致病菌，但豆漿已經不可食用。

傳統市售未包裝的豆製品，如豆漿、豆花與豆腐，於常溫下約貯放4小時，豆干則因後續的加熱處理，使其保存期或可延長達1至2天；因此為求品質安定，殺菌處理和低溫貯藏是必要選擇。

研究亦指出，具較長保存期限的產品，並不須使用防腐劑或添加殺菌劑，而是採用全程控制低落菌數的潔淨廠房、密封的管路與無菌的充填技術，以及嚴格行生產器具接觸面與操作員工手部的消毒，層層把關，亦即所謂「欄柵技術」。

基於研究成果，研究團隊建議民眾於過年期間，運用降低細菌產生的「欄柵技術」觀念，並謹記完整包裝、充分加熱及不要將食物長時間暴露在5°C以上三大原則，便能增加食物的保存期限。