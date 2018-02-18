好天氣後遺症 高屏空品恐有紅害

2018-02-18 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ／台北報導



高雄空汙嚴重時，從八五大樓望出去的高雄港和柴山，全都茫茫一片。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

春節進入尾聲，昨日起全台放晴回溫，西半部卻因「無風」受苦，汙染物滯留不散，惡化空氣品質，環保署提醒，今、明兩天，高雄、屏東地區空品可能升高為「紅害」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，敏感者應避免外出活動。

環保署表示，春節期間，各大工廠都停工，空氣品質主要受天氣因素、汽機車排放影響，昨日東北季風減弱、天氣穩定，雖然無風，但因汙染物不多關係，空品危害僅達橘色，今、明兩天，南部地區天氣持續穩定升溫，沒有東北季風幫助下，汙染物不斷累積，無法消散，高屏地區空氣品質可能出現「紅色警戒」，竹苗、中部及雲嘉南也會達「橘色提醒」等級。

今、明天氣方面，氣象局說，東北季風減弱，全台回溫，今天各地高溫可達廿五度以上，中南部甚至將出現廿九至卅度的高溫，民眾可能感覺悶熱；明、後天東北季風、鋒面增強後，悶熱狀況才會改善，屆時北部及東半部最高溫才會降至廿度，並伴隨降雨，中南部地區則持續穩定天氣，僅雲量變多，太陽露臉機會降低，沒有風的助力，吹散汙染物。

環保署指出，今、明中南部地區天氣持續穩定，汙染物不斷累積影響，高屏地區可能出現「紅爆」，竹苗、中部及雲嘉南為「橘色提醒」等級。

雲嘉南及高屏的空氣品質，要等到周三（初六）東北季風增強或大陸冷氣團南下，才會降為「橘警」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

環保署提醒，民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，為避免空品惡化，環保署將適時通知台電，實施備載調整，並啟動減排等機制。