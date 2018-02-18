威力彩今晚開獎 頭獎上看6.3億元

2018-02-18 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴昭穎 ／台北報導



威力彩頭獎今晚上看六點三億元，不少民眾昨天到彩券行投注試手氣。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

第十五期威力彩今晚開獎，由於頭獎已經連續十九期摃龜，台灣彩券公司預估本期頭獎累積獎金上看六點三億元，連同昨晚開獎的大樂透頭獎二連摃，台彩預估今晚開獎的第十八期大樂透頭獎上看二點四億元；兩款電腦彩券頭獎獎金加上大樂透「春節大紅包」，估計有超過九億元的獎金等著民眾試手氣，一圓億萬富翁美夢。

台彩在春節期間加開大樂透「春節大紅包」昨晚開出八十九組，累計已開出三六八組。台彩在今年的大樂透春節加碼方案中，將送出四百組一百萬元的「春節大紅包」加碼獎金，目前還剩下卅二組中獎名額，今天會繼續加開。

台彩統計，初二（十七日）大樂透共開出九十八組「春節大紅包」，當期中獎張數一四三張，其中自選號碼投注中獎的有四十九張，占比達百分之卅四，大幅超前除夕、初一的百分之十七與百分之五，與去年的春節大紅包自選中獎比率約為百分之廿五相比，也高出許多。

此外，台彩指出，初二開出的「春節大紅包」有十九張彩券以包牌方式選號，平均每七張就有一張包牌。從包牌數來看，以投注金額三五○元的七連碰（一次包七個號碼）最受歡迎，共有十三張；八連碰（一四○○元）、九連碰（四二○○元）分別有五張、一張。

台彩表示，從除夕到初二，共有三五二張大樂透彩券幸運對中春節大紅包獎項，包牌中獎的總張數四十八張，平均每七張就有一張是包牌，比率相當高。

今年大樂透春節大紅包獎項的開獎方式和去年相同，每次開獎加開十個號碼，只要對中其中六個，就對中春節大紅包。台彩表示，民眾可透過包牌一次投注更多號碼，提高中獎機率，不過，民眾要量力而為，切勿過度投注，建議可以找親朋好友一起集資包牌。