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大樂透頭獎摃龜 明晚頭獎上看2.4億元

2018-02-18 22:02聯合報 記者賴昭穎╱即時報導

台灣彩券公司表示，明晚開獎的大樂透預估銷售金額3.5億元，頭獎累積金額預估2.4...
台灣彩券公司表示，明晚開獎的大樂透預估銷售金額3.5億元，頭獎累積金額預估2.4億元。圖／聯合報系資料照片
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今晚開獎的大樂透頭獎未開出，連續兩期摃龜，台灣彩券公司表示，明晚開獎的大樂透預估銷售金額3.5億元，頭獎累積金額預估2.4億元。

此外，台彩春節期間加開大樂透「春節大紅包」，今晚開出89組，累計已開出368組，剩下32組中獎名額，明天會繼續加開10個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

台彩表示，今晚開出的89組春節大紅包總中獎注數為121注，其中61組為單注中獎，24組為2注均分，4組為3注均分。

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