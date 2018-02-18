探尋自我認同 諾獎得主賽珍珠遺稿在台出版

2018-02-18 15:28 中央社 台北18日電



大文豪生前未曾出版作品問世，對研究人員和讀者是大驚喜。諾貝爾文學獎得主賽珍珠辭世40年後尋獲遺稿、及美國名作家費茲傑羅在世時未能出版的短篇小說集，近日分別在台出版。

賽珍珠遺作「永恆的懷疑」是2013年尋獲的遺稿，時報出版文學線主編嘉世強表示，書中有著東方人臉孔的中美混血女主角，隨父親住巴黎，她感到受周遭排斥。

嘉世強說，賽珍珠在中國長大，中文、英文都是她的母語，她始終夾在認同裡，不斷質疑「我是誰」等人生意義。本書主角周遊列國，也一直在探尋自我認同。

他表示，賽珍珠這部收尾作展現人道精神，超越國家主義，呈現人對他人的接受和欣賞。

賽珍珠在中國生活了近40年，視中文為「第一語言」，1932年以描寫中國農民生活的長篇小說「大地」，連續2年穩居暢銷榜冠軍，並獲頒普立茲文學獎，1938年榮獲諾貝爾文學獎。她是首位美國女性榮獲諾貝爾文學獎，並且是作品流傳語種最多的美國作家。

嘉世強說，時報出版這次重出正式授權的「大地」三部曲，使賽珍珠著作在台呈現更為完整。

另一個遺作問世的近例是「大亨小傳」作者費茲傑羅，他生前未出版的短篇小說集「我願為你而死」由愛米粒出版社在台出版。

愛米粒總編輯莊靜君表示，書中大部分作品是費茲傑羅於1930年代向各雜誌的投稿作品，沒有在他生前刊登；也有電影腳本，及賣不出去的故事，因為主題或風格悖離編輯對他的期待。

「我願為你而死」收錄的18篇故事裡，有的稿子前幾年才出現，直到現在才考證是費茲傑羅作品。

逗點文創總編輯陳夏民推薦本書表示，海明威曾責備費茲傑羅以文字賣淫，為餬口而寫故事，成了許多世代讀者對費茲傑羅的刻板印象。