別再傻傻亂吃！薑黃這樣吃才能吃進薑黃素

2018-02-18 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣近年來吹起一股「薑黃素」的保健風潮，多標榜能預防癌症、改善骨頭關節功能，促進新陳代謝等，根據目前的研究顯示，主要是「薑黃素」具有對預防癌症的潛力，但仍須進一步的證據來佐證，但是吃薑黃就能吃進「薑黃素」嗎？藥害救濟基金會藥師唐如意說，必須要配合對的東西，才能吃得進薑黃素。 示意圖。聯合報系資料照／記者陳雨鑫攝影 分享 facebook

唐如意表示，薑黃屬於薑科類植物，常作為天然黃色的色素，或烹煮食物時用來增添風味的香料，若將薑黃根莖洗淨、切片及曬乾後磨成粉，成為市面上常見的薑黃粉，薑黃粉再加上胡荽粉、小茴香粉等其他的辛香料後，就成了耳熟能詳的咖哩。

由於薑黃素屬於脂溶性，必須要配合「油脂」一起使用，唐如意說，像是咖哩、薑黃炒菜等，都能幫助人體吸收薑黃素，素食主義者則建議可以吃些堅果搭配薑黃食用，若是不是作為烹調使用的薑黃，想直接吃薑黃錠等保健食品者，則建議在飯後食用，同樣也是有油脂的狀態下服用會對於吸收比較好。

而薑黃也不建議過度補充，唐如意表示，根據世界衛生組織建議，每人每天薑黃素食用量，以每公斤體重食用0到3毫克為基礎，最多攝取200毫克以內，同時，根據研究薑黃素具有抑制血小板凝結、降低血糖的效果，罹患糖尿病、心臟病等患者，想服用薑黃素等保健品時，最好將保健品帶去給醫師查看，確認安全才建議使用。