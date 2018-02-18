廚餘無去處 環署：設生質能廠克服問題

2018-02-18 10:09 中央社 台北18日電



菜市場及社區大樓成為廚餘回收三不管地帶。 聯合報系資料照 分享 facebook

菜市場及社區大樓成為廚餘回收三不管地帶，環保署環境督察總隊隊長吳盛忠表示，已規劃在北中南各設3座廚餘生質能廠，從末端解決問題，「廚餘有去處就不會沒人收」。

根據環保署統計，2016年台灣進到焚化爐的一般廢棄物中，將近40%是可再回收的廚餘，環保團體看守台灣去年針對廚餘回收進行網路問卷調查發現，在有推動生、熟廚餘分類回收的地區，仍有三不管地帶包含菜市場及社區大樓，因業者考量清運成本而不收生廚餘或是生熟廚餘都沒收，導致廚餘最後只能進到焚化爐燃燒。

對此，行政院環境保護署環境督察總隊隊長吳盛忠指出，長期以來廚餘都被認為無去處或是只能到焚化爐，主因堆肥採用傳統翻堆法，翻堆法有兩弊病，一是翻堆發酵屬好氧反應，翻堆時容易產生臭味或是氨、硫化氫等，臭味溢出容易引人抗爭，二是翻堆時會讓堆肥的溫度降低，溫度低發酵時間就會拉長。

吳盛忠指出，沒人解決傳統堆肥法的問題，導致沒人敢收生廚餘，因此環保署已經規劃於廚餘產生量較大的大型城市堆動廚餘生質能源廠、集中處理量大的廚餘，其他廚餘產生量較小的鄉鎮或城市，就推動以廚餘脫水、高效率堆肥等分散式設施處理。

吳盛忠指出，生質能發電廠是讓廚餘厭氧發酵後產生沼氣來發電，環署將在北中南各設3處。另外廚餘脫水、高效率堆肥等分散式設施則可以讓廚餘快速發酵形成堆肥，較傳統方法迅速，包含雙北、新竹縣、雲林、台東及台南等地都在朝這方向前進。

吳盛忠表示，「廚餘要用科學技術來克服」，台灣一年約使用100萬噸的化學肥料，現在末端有了新技術，可以將廚餘變成有價堆肥，廚餘有了去處、清運業者也會開始收，就能帶動民眾回收廚餘。

根據環保署估計，3座廚餘生質能廠設置後，每年可提升廚餘處理量18萬噸、發電量3292萬度、售電收入1億3192萬元，並減少碳排量1.74萬噸。