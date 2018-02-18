趕不上垃圾車 在家自製堆肥回收廚餘

2018-02-18 10:15 中央社 台北18日電



現代人生活忙碌，常常下班回家時垃圾車已經離開，清理廚餘成為問題。 聯合報系資料照 分享 facebook 現代人生活忙碌，常常下班回家時垃圾車已經離開，清理廚餘成為問題，環保署環境督察總隊隊長吳盛忠表示，民眾可以利用回收廚餘桶製作堆肥，讓廚餘在家就能自行回收再利用。

吳盛忠指出，廚餘回收應從減少產生量開始，其次是經由分類過程，將所產生的垃圾中，可回收再利用的部分分開來收集清運，並依其性質分別進行處理及再利用。

吳盛忠表示，民眾若來不及清運廚餘，想讓廚餘不發臭除了要注意溫度外，民眾也能在家用小型廚餘桶製作堆肥。

自製堆肥首先必須先將廚餘水分濾乾，並將果皮與菜葉殘渣切細塊後平鋪於於堆肥桶中，並在廚餘上方撒上一層堆肥菌或是木屑、米糠，再將蓋子蓋緊，放置於陰涼處，之後每日重覆疊加一層廚餘及一層堆肥菌，3至5日後打開桶底的水龍頭，讓滲出水排出。

直到堆肥桶裝到八分滿後，在最上層鋪上較厚的堆肥菌，就可密封大約三至六個月，但期間仍應定期將滲出水排出且每週至少一次，待顏色呈黑褐色後就可得廚餘有機肥。

吳盛忠表示，新春期間，民眾為了歡慶假期，都會準備相當豐富的食物與家人團聚享用，但廚餘回收應先從減少廚餘量開始，希望民眾能響應「綠色飲食」的觀念，珍惜食物以減少廚餘產生。

另外，逢年過節民眾會準備三牲來祭拜，主婦聯盟巡迴講師林玉霞也提醒，若三牲沒有及時要使用，雞的部分在拜拜時可以先不要煮到全熟，拜完之後再分部位分裝冷凍，魚跟豬肉則煮熟冷凍，避免食物全數下鍋後卻沒人吃、導致食物浪費。