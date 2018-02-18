親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

伊朗空難 失事班機搭載66人全數罹難

國道翻車女童拋飛車外 休假醫師衝回醫院救人

趕不上垃圾車 在家自製堆肥回收廚餘

2018-02-18 10:15中央社 台北18日電

現代人生活忙碌，常常下班回家時垃圾車已經離開，清理廚餘成為問題。 聯合報系資料照
現代人生活忙碌，常常下班回家時垃圾車已經離開，清理廚餘成為問題。 聯合報系資料照
分享
現代人生活忙碌，常常下班回家時垃圾車已經離開，清理廚餘成為問題，環保署環境督察總隊隊長吳盛忠表示，民眾可以利用回收廚餘桶製作堆肥，讓廚餘在家就能自行回收再利用。

吳盛忠指出，廚餘回收應從減少產生量開始，其次是經由分類過程，將所產生的垃圾中，可回收再利用的部分分開來收集清運，並依其性質分別進行處理及再利用。

吳盛忠表示，民眾若來不及清運廚餘，想讓廚餘不發臭除了要注意溫度外，民眾也能在家用小型廚餘桶製作堆肥。

自製堆肥首先必須先將廚餘水分濾乾，並將果皮與菜葉殘渣切細塊後平鋪於於堆肥桶中，並在廚餘上方撒上一層堆肥菌或是木屑、米糠，再將蓋子蓋緊，放置於陰涼處，之後每日重覆疊加一層廚餘及一層堆肥菌，3至5日後打開桶底的水龍頭，讓滲出水排出。

直到堆肥桶裝到八分滿後，在最上層鋪上較厚的堆肥菌，就可密封大約三至六個月，但期間仍應定期將滲出水排出且每週至少一次，待顏色呈黑褐色後就可得廚餘有機肥。

吳盛忠表示，新春期間，民眾為了歡慶假期，都會準備相當豐富的食物與家人團聚享用，但廚餘回收應先從減少廚餘量開始，希望民眾能響應「綠色飲食」的觀念，珍惜食物以減少廚餘產生。

另外，逢年過節民眾會準備三牲來祭拜，主婦聯盟巡迴講師林玉霞也提醒，若三牲沒有及時要使用，雞的部分在拜拜時可以先不要煮到全熟，拜完之後再分部位分裝冷凍，魚跟豬肉則煮熟冷凍，避免食物全數下鍋後卻沒人吃、導致食物浪費。

廚餘
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

我脾氣不好都是你們惹的！ 過年最怕遇到的十大雷事

2018-02-18 08:21

把握今明溫暖好天氣出遊！ 初五恐變天

2018-02-18 07:06

初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

2018-02-17 22:03

2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

2018-02-17 16:38

統帥旁彩券開大獎 地震震出百萬大紅包

2018-02-17 20:17

初三走春 雲嘉南高屏空氣品質不佳

2018-02-18 14:38

名人走春！藝術家楊惠姍、張毅參拜佛館千手觀音

2018-02-18 13:14

走春買彩券 外籍情侶入境隨俗刮中200萬

2018-02-18 12:47

油價連三降！ 下週汽柴油各降0.6元與0.7元

2018-02-18 12:30

列車到站等待折返的黃金10分鐘...高鐵快手是怎麼辦到的？

2018-02-18 12:00

備品整備 推車賣出最多的是這瓶水

2018-02-18 12:00

清潔員衝上車 馬上拿出小圓鏡

2018-02-18 12:00

別再傻傻亂吃！薑黃這樣吃才能吃進薑黃素

2018-02-18 10:45

晴暖好天氣持續到明天 西部空氣品質不佳

2018-02-18 08:56

不要熱過頭 4招遠離冬季癢

2018-02-18 03:31

大叔排尿不順 小心急性尿滯留！

2018-02-18 03:30

台塑汽油 下周降6角

2018-02-17 23:40

一代茶王私宅 「宋居」低調迎旅人

2018-02-17 23:34

春節買氣旺 大樂透連2天開頭獎

2018-02-17 23:34

首個2千萬刮刮樂 竹北刮出

2018-02-17 23:32

初二大樂透、春節大紅包、今彩539、大福彩獎號出爐

2018-02-17 20:56

竹北鴻運發開出2千萬刮刮樂大獎 中獎人買鞭炮一同慶祝

2018-02-17 19:05

走春省荷包 台塑汽油下週大降6角

2018-02-17 18:27

過年買彩券幸運中獎 要課稅嗎

2018-02-17 18:27

歡慶狗年 各國應景推出狗年主題刮刮樂

2018-02-17 17:28

初二回娘家 台北車站有聽覺的驚喜

2018-02-17 16:39

初一大樂透1注獨得 119注拿到春節大紅包

2018-02-17 16:23

別再說過年愛當懶骨頭 近5成民眾愛運動

2018-02-17 14:34

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

年假憂鬱增 規律生活擊退收假症侯群！

2018-02-15 00:00

為什麼過年憂鬱？...八卦好煩、相處好難、比較好累

2018-02-15 00:00

春節保持健康 飲食均衡且運動

2018-02-15 00:00

每天來點正能量！ 幸福是可以練習的

2018-02-15 00:00

心理健康3指標：人際支持、情緒平穩、肯定自己

2018-02-15 00:00

高油高糖當心成癮 年後難恢復正常飲食

2018-02-15 00:00

熬夜睡不飽 更容易吃胖

2018-02-15 00:00

閱讀是去聆聽別人要說什麼 設計就怕做得太滿太明白

2018-02-14 16:49

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49
看更多

熱門文章

我脾氣不好都是你們惹的！ 過年最怕遇到的十大雷事

2018-02-18 08:21

初二大樂透、春節大紅包、今彩539、大福彩獎號出爐

2018-02-17 20:56

殺破狼周運勢／白羊過年偏財運超好 處女旅行運佳

2018-02-18 00:00

把握今明溫暖好天氣出遊！ 初五恐變天

2018-02-18 07:06

初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

2018-02-17 22:03

別再傻傻亂吃！薑黃這樣吃才能吃進薑黃素

2018-02-18 10:45

走春買彩券 外籍情侶入境隨俗刮中200萬

2018-02-18 12:47

夫妻之間／思念總在別後開始

2018-02-18 00:00

統帥旁彩券開大獎 地震震出百萬大紅包

2018-02-17 20:17

心情點滴／逆轉順的泡菜人生

2018-02-18 00:00

今日星座運勢／天秤 謙虛學習與人交流 幸運指數升

2018-02-18 00:00

首個2千萬刮刮樂 竹北刮出

2018-02-17 23:32

歡慶佳節／福氣臨門旺旺來

2018-02-18 00:00

油價連三降！ 下週汽柴油各降0.6元與0.7元

2018-02-18 12:30

一代茶王私宅 「宋居」低調迎旅人

2018-02-17 23:34

春節買氣旺 大樂透連2天開頭獎

2018-02-17 23:34

【小孟塔羅】過年期間去哪裡遊玩會開運？

2018-02-18 15:20

名人走春！藝術家楊惠姍、張毅參拜佛館千手觀音

2018-02-18 13:14

明後兩天 高屏空品恐達「紅害」

2018-02-18 17:27

台塑汽油 下周降6角

2018-02-17 23:40

大叔排尿不順 小心急性尿滯留！

2018-02-18 03:30

不要熱過頭 4招遠離冬季癢

2018-02-18 03:31

鏞鏞媽：當個帥氣媽、性感老婆 最大前提就是不嘮叨！

2018-02-18 08:00

超商彩繪在地臉譜 搶賺觀光財

2018-02-18 05:07

晴暖好天氣持續到明天 西部空氣品質不佳

2018-02-18 08:56

家裡汪星人不聽話？ 訓犬師建議從散步做起

2018-02-18 10:11

清潔員衝上車 馬上拿出小圓鏡

2018-02-18 12:00

列車到站等待折返的黃金10分鐘...高鐵快手是怎麼辦到的？

2018-02-18 12:00

貝里告別Burberry 彩虹貫穿全場

2018-02-18 17:25

備品整備 推車賣出最多的是這瓶水

2018-02-18 12:00

初三走春 雲嘉南高屏空氣品質不佳

2018-02-18 14:38

草莓產量增3倍 智慧溫室科技對抗天候

2018-02-18 09:08

教養衝突經常上演？用故事營造和諧親子關係

2018-02-18 08:00

趕不上垃圾車 在家自製堆肥回收廚餘

2018-02-18 10:15

廚餘回收 菜市場社區大樓成三不管地帶

2018-02-18 10:22

貓奴注意！ 三建議營造喵星人快樂空間

2018-02-18 10:17

廚餘無去處 環署：設生質能廠克服問題

2018-02-18 10:09

探尋自我認同 諾獎得主賽珍珠遺稿在台出版

2018-02-18 15:28

解答對古典音樂的好奇 愛樂實驗室上線

2018-02-18 16:24

毛小孩相處之道 北市推免費課程

2018-02-18 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top