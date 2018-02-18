廚餘回收 菜市場社區大樓成三不管地帶

2018-02-18 10:22 中央社 台北18日電



推動廚餘回收，菜市場及社區大樓仍屬三不管地帶，使得廚餘最後只能進到焚化爐燃燒、無法再利用。（示意圖） 聯合報系資料照 分享 facebook

環保團體去年針對廚餘回收進行網路問卷調查發現，在有推動生、熟廚餘分類回收的地區，仍有三不管地帶包含菜市場及社區大樓，使得廚餘最後只能進到焚化爐燃燒、無法再利用。

台灣強制垃圾分類已經超過10年，送到焚化爐的廚餘比例卻居高不下，根據環保署統計，2016年台灣進到焚化爐的一般廢棄物中，仍有將近40%是可再回收的廚餘。

環保團體看守台灣去年7月針對廚餘回收進行問卷調查，回收1314份問卷，從調查結果發現，在雙北有推動生、熟廚餘分類回收的地區，台北地區社區部分僅約12%的民眾表示其社區有區分生、熟廚餘，且有25%的民眾表示其社區不收任何廚餘，新北地區則有4成民眾表示廚餘分兩類，但有12%的民眾表示社區沒在收廚餘。

看守台灣秘書長謝和霖表示，台北市政府規定若一天垃圾量超過30公斤就應尋找民間清除業者協助清運垃圾，但不同於公家清潔隊，清運業者若收了廚餘，只能自行送往外縣市堆肥，請台北市政府協助運送也遭拒絕，清運業者考量距離成本划不來，就有可能不收。

謝和霖指出，廚餘屬於民生垃圾，「本來就是政府責任」，政府拒絕協助運送，清運業者考量成本就會只收可以賣給養豬業者的熟廚餘，民眾就會把剩下的生廚餘丟進垃圾桶裡，「除非民眾願意等公家清運的垃圾車」。

除了社區大樓之外，謝和霖指出，菜市場也是大量產生廚餘的地方，但走訪市場卻發現，若菜市場產生的廚餘是豬可以吃的，通常業者就會收走，但是像果皮、竹筍皮等生廚餘就會被當成一般垃圾。

謝和霖表示，廚餘中若有鹽分，鹽中的氯離子若和澱粉類產生水合作用，氯離子被活化後，燃燒過程就容易產生戴奧辛，若是單純果皮，燃燒後雖然不會產生戴奧辛，但果皮仍然是非常好的肥料，應該回收再利用。

謝和霖認為，環保署應該要求各地生、熟廚餘都要分開，不論是拿去做厭氧發酵沼氣發電等都可以，政府應該花經費、花人力面對廚餘送到焚化爐的問題。