晴暖好天氣持續到明天 西部空氣品質不佳

2018-02-18 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天大年初三，全台溫暖舒適好天氣。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，昨天短暫影響台灣的東北風很快減弱，今天初三台灣附近轉為東南風到偏南風，暖空氣增強，各地天氣大致穩定，普遍為多雲或晴的天氣型態。暖空氣增強加上有機會看到陽光，因此白天溫度偏暖，各地高溫上看26至27度以上，不過夜晚清晨在空曠地區溫度仍然略低，日夜溫度變化較大，這種晴暖天氣型態預估可以維持到明天初四，建議把握這兩天的好天氣以及假期出遊。 晴暖天氣型態預估可以維持到明天初四，建議把握這兩天的好天氣以及假期出遊。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

收假日初五隨著鋒面通過，東北風亦有增強趨勢，北部、東北部、東部將轉為有短暫陣雨天氣，中南部雲量增多，同時溫度也將下降轉涼，北台灣的感受比較明顯。他說，周三、周四開始上班上課後，冷空氣還會再增強一些，配合華南水氣東移，包括中南部都會有局部降雨的機會，整體天氣轉趨濕冷。

今明兩天天氣穩定，他說，但是空氣品質相對較差，尤其是西半部地區，風速較弱配合局部起霧，濕度較高，擴散條件不佳，因此空氣汙染物容易累積，很多地方的空氣品質都可能來到不健康等級，敏感族群外出要特別注意。環保署提醒雲嘉南、高屏及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示， 今、明兩天各地為晴時多雲，天氣溫暖、白天微熱，西半部高溫約可升至28至30度；東半部多雲時晴，有零星短暫降雨的機率，但機率不高。

吳德榮 說，初五有鋒面掠過、影響很小；東北風略增強，迎風面雲量稍多、北海岸、北部山區及東北部有局短暫部雨的機率，氣溫略降；其他大部分地區仍為晴朗穩定的天氣。

初六、初七冷空氣逐漸南下，各地氣溫下降、北台灣轉整天濕冷； 吳德榮 表示，北台灣空曠地區低溫13、14度，台北市約可降至15度左右，已很接近大陸冷氣團的強度，應注意保暖；北台灣有局部雨，中南部山區也有降雨機率。周五、周六冷空氣減弱，氣溫回升，各地天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨的機率。

中央氣象局說，今明兩天東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周二鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部氣溫下降，周三至周四東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣較涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周六東北季風或大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍回升，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。