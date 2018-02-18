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草莓產量增3倍 智慧溫室科技對抗天候

2018-02-18 09:08中央社 台北18日電

在科技調控生長條件下，工研院智慧溫室使草莓從晚秋到早春都能栽種採收，不僅產區擴大，產量更大增3倍。未來更計劃擴大草莓經驗，讓溫寒帶的藍莓、金花石蒜、白舞菇也能高貴不貴。

工研院中分院溫室系統技術中心主任黃添富表示，工研院開發的溫室生長監控與栽培系統，約3年前導入草莓栽種，溫室草莓更以「光之莓」品牌進軍日系超市，搶攻年節送禮市場。

黃添富分析，草莓是溫帶作物，溫寒帶作物移往熱帶種植最好住溫室，但溫室技術源自溫寒帶國家如荷蘭，台灣地處亞熱帶及熱帶，要解決的溫室問題大不相同；溫寒帶國家要面對天寒地凍的寒害，台灣卻要面對高溫高濕及病蟲害等問題。

工研院智慧生長監控與栽培系統整合太陽能板供電，簡化設施複雜度及降低成本，利用各種感測器蒐集植物生長與環境資訊，配合植物生理所需條件，從遠端就能監控與調控溫濕度。

智慧溫室的另一項關鍵技術是溫室最適化光源系統，以LED取代傳統光源，易於調控光質，可讓作物在不同天候獲得最佳光照，具有光照均勻、遮陰、儲電、節能等效益，還能省電30%以上。

黃添富指出，目前苗栗大湖、南投草屯和雲林虎尾3處的草莓園皆已使用工研院的溫室技術，興建中的溫室地點包括桃園大溪、南投魚池等地，總種植面積達一公頃，而且將要輪耕減少病蟲害，冬天種草莓，夏季種番茄，豐收一整年。

他強調，草莓產季2月到3月，凡接受工研院輔導的草莓農皆以「光之莓」品牌銷售，零售通路以FB粉絲專頁及日系超市為主，視產量在3、4月有可能開放現場採果，另外也會供應南投草屯與中興新村的烘焙和冰飲業者。

他透露，工研院打算以草莓經驗為基礎，透過其他專案大規模栽種特定溫寒帶作物，包括藥用作物金花石蒜、在日本大受歡迎的白舞菇等，已在中分院試種，接下來研究量產的作物將是莓果樹的藍莓。

工研院太陽能
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