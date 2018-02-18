我脾氣不好都是你們惹的！ 過年最怕遇到的十大雷事

2018-02-18 08:21 DailyView網路溫度計 綜合報導



一年一度的過年來臨，許多家庭都會趁著過年的連假，好好的陪伴家人，家庭成員一起回到家慶祝！不過事情可沒那麼容易，隨著年紀的增長，出社會後就不再當「伸手牌」，開始要包紅包給家人，且在家庭圍爐的歡聚時刻，有時長輩們熱心的問候「進攻」，會讓人招架不住，讓你在內心大喊NO～～

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年2月9日到2018年2月8日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出大家過年最討厭遇到的雷事前10名排行，一起來看看！

十、賭博輸錢

過年與親戚好友相聚，打麻將、玩撲克牌能打發時間，也順便試試自己的好運，看新年能不能賺到意外之財，但是每次賭博都會出現莫非定律，想贏的時候卻一直輸，而且贏錢很慢、輸錢很快。

小賭怡情，有人贏錢自然會有人輸錢，但與親戚打麻將賭博比較玩樂性質，通常不會下注龐大的金額，如果不小心輸錢也不要灰心，錢也是流向認識的親戚口袋中，就別喪氣了～只好怒吃團圓飯菜尾啦！

九、苦惱紅包錢要包多少

吃完團圓飯，另外一個重頭戲就是拿紅包！也是每個人小時候最期待的環節，向長輩說「恭喜發財，紅包拿來」，就可以get壓歲錢，但是小時候一直有個陰影，就是每當拿到紅包，媽媽立刻會「沒收」，多年之後證明這是一筆有去無回的錢（哭）

長大之後換我們要回包紅包答謝長輩，拿著剛領到的年終，就立刻要領出來，心痛了三秒鐘，過年立刻荷包大傷，幾張小朋友就飛走了，但是這也是孝順父母的小小心意，捏著褲頭都會咬牙撐過的！

八、腸胃炎

過年最痛苦的事之一就是得腸胃炎吧！對於愛吃的人，內心有一股力量訴說「美食當前，誰也不能阻止我」，過年看著大家享受美食，卻一個也不能吃，只能吃清淡口味的食物，誰能承受這種強大的誘惑啊！我不依～我不依（跺腳）

此外，許多診所過年期間是沒有營業的，有任何身體上的疾病都需要到大醫院看病，花的費用更多，又要花時間等待，傷身又傷財，所以真的不能在過年生病，才有力氣大吃特吃！

七、親戚太煩人碎念

家族親戚平常都在各地上班，比較少機會可以坐下來好好聊天，能相聚在一起的時間，幾乎只有在過年的時候。好的親戚可以與你談心，讓大家團聚的氣氛都變好，但是遇到愛碎念、過於關心你生活得親戚，真的會非常困擾！

有些親難得見到你，一開口就問你一堆問題，包括目前上班薪水多少、有沒有男朋友、什麼時候要結婚、什麼候要生小孩、年終領多少，劈哩啪啦的問題，不管你幾歲都把你當「小孩」教訓，這頓團圓飯吃得狂冒冷汗。

六、去哪裡都是人

全家難得到齊，好不容易安排兩天一夜或當天來回的行程，帶著一顆雀躍的心出門，不過很快就被擊垮，因為到哪一個景點都是人，到處都充斥著觀光客，平常走5分鐘的路要走半小時，玩樂的品質大幅減低。

不只景點會人山人海，還有許多香火鼎盛的廟宇，都有慕名而來的民眾，大家都會到廟宇祈求新的一年能順遂，在拜拜期間還要注意牲禮放哪、還要注意會不會被香戳到，這都是人擠人困擾的點，但偶爾體會一下這種盛況也是不錯啦！

五、禁忌習俗很多

過年禁忌很多，從小的時候，長輩都要我們遵循流傳下來的習俗，當時還是懵懂無知的年紀，會聽話照做，現在大部分人還是抱著「寧可信其有、不可信其無」心態，延續傳統。

小編聽說過很多禁忌，例如有人說大年初一不能洗衣物、大年初二當女兒的人回娘家、初三不適合到親戚家拜年，還有掃地要從外往內掃，象徵把錢財掃進家門，不過有些禁忌會造成困擾，讓人覺得好麻煩～

四、大掃除

過年前，家裡又忙著大掃除，裡裡外外又得好好清潔，但是我們總是能拖一天算一天，因為累積了一年的灰塵，不曉得要從哪邊掃起，而且家裡物品擺放越來越雜亂無章，想起來都頭痛～

但是大掃除有「迎新除舊」的象徵意義，當你離過年時間越來越迫近，母親催促的聲音就會越來越大（小編就是苦主啊！）所以還是乖乖聽話，把家中過去一年的髒亂通通掃除掉，然後再開始製造髒亂。（錯誤示範）

三、怕胖、身材方面

過年免不了大吃大喝，畢竟好吃的美食有8成都是年菜，背後隱藏的熱量也是很可觀的，而且零食、飲料不離手，全家窩在家中打麻將、看影片，不少人過完年腰圍立刻多2吋、褲子感覺變緊，沒錯，那確實是變胖了！

很多人在平常都養成健康吃的概念，但是一到過年，就想說可以放肆一下，吃到飽餐廳也都爆滿，吃完當下心情大好，但後面減肥就是一道大工程，所以團圓飯有吃就好，不用三餐都大魚大肉！

二、感冒、生病

剛剛有提到過年期間腸胃炎很痛苦，因為不能吃豐盛澎派的年夜菜，但是生病、感冒更讓人難過，大過年在全家大小出去玩的時候，你只能在一旁病懨懨的，什麼事都提

起勁，嗨也嗨不起來，只能一直戴著口罩、抱著病體跟家人走春，看起來格外淒涼。除了自己生病之外，如果遇上小孩或毛小孩破病，那真的雪上加霜，過年期間找不到醫生，心急如焚的感覺簡直比自己病了更痛苦嗚嗚QAQ

到哪裡都是人，景點也在排隊、買東西也要排隊，就連開車上高速公路也都在常常的車龍中，逼近過年時，整個高速公路都塞車，南下幾乎時速不到40公里，完全是龜速前進，要出遊還要有強大的毅力才能到達目的地，且到了還要等停車場的空位，每一個環節都感覺像是在蹉跎光陰（好嚴重XDD）看來只剩下懶在家裡沙發才可以好好放鬆一下！

過年出遊最怕塞在車陣中，浪費時間。 聯合報系資料照 分享 facebook

過年都在等！到處都是人擠人！

講了那麼多過年如此惱人的事項，會不會害得大家都害怕過年的到來了啊～但小編沒想到的是，居然也有很多人跟我一樣，覺得非常討厭在外面人擠人的情形，也會認為過年出去玩都浪費在「等待」。

但是樂觀一點思考，其實許多家人都是難得在過年時放假才能齊聚、也才會相約出遊，所以在外見到人山人海，也是另外一種幸福呢！而且你也是擠在其中的觀光客，享受當下也是不錯選擇！

最後也祝福世界各地的人們，都能擺脫這些雷事，開開心心過狗年～