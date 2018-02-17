春節買氣旺 大樂透連2天開頭獎

花蓮統帥飯店旁邊的一家彩券行，在前晚開出大樂透春節百萬大紅包。 圖／民眾提供 分享 facebook

除夕、初一接連開出大樂透頭獎，讓彩券買氣更旺。台彩表示，初一大樂透頭獎開在北市大同區重慶北路的「億之中彩券行」，由一人獨得，又一億萬富翁誕生；初一也開出八十九組春節大紅包，總共一一九注中獎；累計春節大紅包已開出一八一組，一三三人成為百萬富翁。

初一開獎的春節大紅包總計有九十五張彩券中獎，依台彩的統計資料，其中僅五張為自己選號，其餘九○張皆為電腦選號。

但台彩說，今年集資包牌也很夯。初一中獎彩券中，共十一張有包牌，其中八張包七個號碼，投注金額三五○元。最大咖的包牌客是集資四○萬四百元，包了十六個號碼，總中獎獎金五五○萬元，由北市內湖區的「獎獎獎彩券行」售出。

農曆年前花蓮強震震塌統帥飯店，飯店旁有一家彩券行，前晚開出大樂透春節百萬大紅包。消息一出，業者昨開心放鞭炮，許多民眾也紛紛跑來沾喜氣，店裡的人潮絡繹不絕；業者笑著說，以為這個年不好過了，沒想到卻「震」出一個大獎。

這間彩券行距離統帥僅短短一百公尺，附近還有四間彩券行，幾乎每間都曾開過頭獎。地震後原本買氣超差，沒想到竟開出百萬紅包，也帶動附近彩券行的業績。地方人士指出，這裡是花蓮著名銀行街，財氣比較旺，短短五百公尺內就開了四間彩券行。

台彩表示，總計除夕、初一兩天只開獎二期，就有五張彩券一次對中七注春節大紅包，已打平去年春節紀錄。