初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

2018-02-17 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



初二大樂透、大福彩皆摃龜。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

初二大樂透摃龜，初三頭獎上看1.7億元。大福彩也摃龜，為連70摃，下期（2月21日開獎）頭獎累積金額上看2.9億元。今年大樂透春節加碼一共將送出400組100萬元的加碼獎金，目前為止尚餘121組，初三將繼續加開，10個春節大紅包獎號，對中其中6個就中百萬獎項。

台彩表示，大年初二（2月17日）大樂透加開的春節大紅包獎項，210組中開出98組，總中獎注數為143注，其中67組為單注中獎，21組為2注均分，8組為3注均分，2組為5注均分。

初二春節大紅包售出商店中，最幸運的是台南市善化區的「桃采彩券行」，初二這一期就中了4張，每張各得20萬元，該家投注站在今年大年初一也有開出春節大紅包獎項，單張獎金50萬元。

宜蘭縣宜蘭市的「千億商行」從除夕到初二，已連續3期各開出一注春節大紅包，累計獎金250萬元，為今年春節加碼開跑以來首家3連莊的投注站。該投注站自第4屆起已累計開出7注春節大紅包，累計開出獎金達900萬元，堪稱全台最會開大紅包的投注站。

另外，台中市東區的「天降財彩券行」、花蓮縣花蓮市的「金鑫商行」以及高雄市楠梓區的「湧財彩券行」今天也都各開出2注春節大紅包。該3家投注站過去均曾開出今彩539頭獎，「天降財彩券行」更是去年年底（106年12月11日）才出爐的威力彩頭獎商店，可說是財運一路亨通，好運無法擋。

截止初二，大樂透春節大紅包累計開出279組，已有200人獨得100萬元。台彩表示，今年大樂透春節加碼一共將送出400組100萬元的加碼獎金，目前為止尚餘121組，初三當晚將繼續加開10個春節大紅包獎號，只要對中其中6個，就對中大紅包獎項，還有機會對中上看1.7億元的頭獎，民眾在走春之餘，如果有路過投注站，可以幫自己買個希望。