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初二大樂透摃龜 初三頭獎上看1.7億元

初二大樂透、春節大紅包、今彩539、大福彩獎號出爐

2018-02-17 20:56中央社 台北17日電

圖為基隆碇內彩券行除夕夜開出大樂透頭獎，擠滿人潮，還有人帶狗來簽注，祈求狗來富。...
圖為基隆碇內彩券行除夕夜開出大樂透頭獎，擠滿人潮，還有人帶狗來簽注，祈求狗來富。記者游明煌／攝影
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大樂透第107016期今晚開獎。中獎號碼為47、05、17、32、03、33，特別號36。

大樂透初二春節大紅包也同時開出，中獎號碼分別為41、29、07、11、09、08、25、12、16、47 。

今彩539第107042期開獎，中獎號碼38、01、24、13、03。3星彩中獎號碼379，4星彩中獎號碼4292。

大福彩第107014期今晚開獎，中獎號碼為17、14、28、05、35、29、37，特別號為11。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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