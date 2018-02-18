大叔排尿不順 小心急性尿滯留！

2018-02-18 03:30 聯合報 程威銘／台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師



「少年噴過溪，老年滴到鞋。」不只是一句過時的廣告台詞。六十多歲的黃先生發現一年多來，在公共廁所小便時，總是比隔壁的人站得久一些，尿柱也斷斷續續，尿到最後滴滴答答的，「剪不斷，理還亂」，不知道何時才能收工拉起拉鍊，不像年輕時可以一氣呵成。

尿得不乾脆 拖到痛掛急診

太太已經數次建議他到泌尿科門診檢查看看，但黃先生自覺看病麻煩，對太太的交代總是含糊答應，以拖待變。

最近兒子帶全家出遊，一家和樂，唯一美中不足的是黃先生覺得皮膚乾癢，順道到藥局買了些止癢藥吃。回程在高速公路遇到塞車，午餐時小酌二杯啤酒的黃先生，雖然想上廁所，也只得先忍耐著；好不容易回到台北下了高速公路，便直奔加油站借廁所，他外套也顧不得穿就趕忙下車，卻發現怎麼也解不出尿來，又憋又脹地弄得滿頭大汗，疼痛難耐，只好直奔醫院急診室求救。

急診室醫師趕忙幫黃先生插上導尿管，尿液汩汩流出，疼痛頓時緩解。醫師請他帶著導尿管回家，讓膀胱休息一陣子，再到泌尿科門診追蹤檢查。

攝護腺腫大 害得解尿困難

黃先生於是乖乖到泌尿科門診報到，經由泌尿科醫師診治與解釋，黃先生才知道原來自己的攝護腺肥大，已嚴重到影響膀胱收縮功能，才會讓憋尿變成壓垮膀胱的最後一根稻草。

黃先生罹患的是所謂的「急性尿滯留」，好發在中老年男性。因攝護腺腫大，壓迫尿道造成解尿困難。急性尿滯留時，病人會有一陣接著一陣的尿意、便意，或是下腹疼痛感覺襲來，不管站著、坐著就是無法解出尿液來，病人最後常常躺在床上翻來覆去呻吟哀號。

話說人生有三急：尿急、屎急、病急，急性尿滯留就是這三急一起發生，痛苦的程度可見。少數病人尿液可能會逆流到腎臟，影響腎臟功能，甚至把膀胱脹破，那就可能需要緊急剖腹手術治療了。

喝水要平均 不憋尿護膀胱

因此，日常保養非常重要，注意天氣變化，天冷時注意保暖，不要著涼。人一天需水量為2000到2500毫升，可以平均分配到白天的時間喝完，避免一次大量啤酒、茶、咖啡等利尿飲品。

憋尿讓膀胱過度擴張，使膀胱缺氧缺血，甚至使膀胱肌肉纖維化，喪失收縮功能，應盡量避免。可以減少紅肉食用、增加蔬菜水果攝取。肥胖也可能會導致攝護腺肥大，控制體重、養成有氧運動習慣，也能避免急性尿滯留。便祕也是造成急性尿滯留的原因之一，也要留意，積極處理。

有解尿困難、排尿用力、小便斷斷續續等症狀的患者，建議到泌尿科門診就醫檢查，及早發現、及早治療，避免急性尿滯留發生，甚至造成膀胱永久的損傷，那就得不償失了。