過年買彩券幸運中獎 要課稅嗎

2018-02-17 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣彩券表示，中獎人如果是個人或無固定營業場所的營利事業，中獎獎金每注獎額不超過2,000元，免予扣繳；超過2,000元就要按給付全額扣取20％的所得稅。

台彩表示，彩券中獎獎金是採分離課稅，所以5月報稅時不必計入綜合所得總額申報課稅，而所扣繳的稅款也不能夠抵繳或申請退還。

中獎人如果是在國內有固定營業場所的營利事業，台彩表示，中獎獎金除扣繳20％稅款外，仍須將中獎獎金列入其他收入申報，不適用分離課稅的規定。

屏東縣政府稅務局潮州分局提醒，公益彩券中獎的領獎收據屬印花稅課稅範圍，應按每件金額4‰繳納印花稅。

潮州分局進一步說明，印花稅係屬憑證稅，彩劵中獎人領取獎金時，若有出具領獎收據，就屬印花稅課稅範圍。

獎金在250元以上的領獎收據，應按獎額4‰繳納印花稅；中獎獎金在2,000元以上，依規定領獎時須憑中獎的彩券與本人身分證具領，其領據應依上述規定繳納印花稅。

台彩表示，中獎獎金超過2,000元，以現金或轉帳方式支付獎金者，台彩會代扣4‰的印花稅，免去中獎人自行購買印花稅票貼用的麻煩。

若以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅；但以支票支付者，依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。