歡慶狗年 各國應景推出狗年主題刮刮樂

2018-02-17 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年是狗年，不只華人世界慶祝狗年到，許多國家也應景設計「狗年」主題的刮刮樂。澳洲彩券局(Tatts Lottery）在澳洲維多利亞省，北領地，塔斯馬尼亞州發行彩券及刮刮樂，今年就推出慶祝中國新年的狗年主題刮刮樂。美國加州及華盛頓州彩券局，以及加拿大英屬哥倫比亞省彩券公司也推出狗年主題刮刮樂，搭配錢幣、金元寶及燈籠等圖樣，年味十足。

台彩從2014年開始，每年都會固定推出與當年生肖主題相關的100%中獎率刮刮樂，像是2014年「金馬獎」、 2015年「金羊獎」、2016年「金猴獎」、2017年「金雞獎」，還有2018年不可或缺的「金犬獎」，讓民眾每年都「每刮必中」。

台彩表示，「金犬獎」共有6個頭獎300萬，統計至昨天為止已刮出1個。彩券行表示，中獎客人是一名常客，大約是30歲以內的年輕上班族，有時會戴著眼鏡。平時大約2~3天就會來買刮刮樂，剛好趁著除夕來附近投注站試試手氣。

店家說，今年是狗年，當然刮「金犬獎」最適合，於是推薦他買這款刮刮樂。一開始客人請店員幫忙挑，第1張中500元、第二張中100元，到第3張的時候，客人直覺說要11號，結果11號這張竟然就刮中300萬最大獎。