2千萬開運發財金刮刮樂 首個大獎竹北帥熟男刮出

2018-02-17 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台彩過年加碼。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

今年「2,000萬開運發財金」刮刮樂，首個2千萬大獎在竹北刮出。台彩表示，彩券行表示，刮出大獎的是名帥熟男，挑刮刮樂時，撇見店中有陳設5尊彌勒佛，於是他福至心靈，跟店員說「我覺得這5尊彌勒佛像是在對我微笑，所以我要選尾數5號的刮刮樂！」，居然真的刮出2千萬大獎。台彩表示， 還有2個頭獎兩千萬尚未被刮出。

彩券行店員表示，這位帥熟男是熟客，每逢過年必買刮刮樂和電腦型彩券，因為可以拿來包紅包，還可以與家人團圓時一起同樂。當時他邊挑刮刮樂邊開玩笑說要選尾數5號的刮刮樂，還說每年一定都會買面額2,000元的刮刮樂，至少都買2本以上，因為不只可以幫助弱勢族群，如果真刮出大獎我還想帶老婆、小孩環遊世界，相信老天爺會照顧大家。

店員回憶，刮著刮著帥熟男突然笑了，他笑的神韻跟彌勒佛好像！原來是真的刮出頭獎兩千萬了，他興奮到有點不知所措，說要趕快回家計畫環遊世界。

店員表示，店裡有5尊彌勒佛，過年前有拿下來清一清，一邊擦拭一邊覺得這5尊彌勒佛好像在對我微笑，感覺似乎是有好事要發生。前幾天有一對夫妻一來就各中5,000元，興奮到快飛起來！相當多客人進到投注站想要刮出大獎過好年，想不到店裡真刮出頭獎兩千萬，相當開心。