別再說過年愛當懶骨頭 近5成民眾愛運動

2018-02-17 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



過年期間，飲食大魚大肉，民眾對運動、健身興趣缺缺嗎？根據衛福部國健署統計，翻轉國人年節少運動的刻板印象，透過電話訪問調查發現，近50％的民眾在過年期間運動量仍和平日相當，更有6％運動量比平常多，民眾過年仍不忘運動。

國健署透過2016年春節體重控制電話訪問調查發現，46％的民眾於過年期間仍維持平日的運動習慣，不因年節假期長而少運動，甚至另有6％的民眾，比往常增加更多的運動量，以消耗過年期間飲食吃得多、喝得多，額外攝取進入人體的熱量。

國健署社區健康組組長林莉茹指出，透過簡單的運動，如健走，就屬於能在過年期間輕鬆上手的運動。只要穿著輕便服裝、運動鞋，並加快平常走路速度，達到微流汗的程度，就等同從事中等強度的運動，建議每日可走1萬步，也可整理庭院、做家事如拖地、倒垃圾，或騎單車、登山健行等，從每次10分鐘開始，分段累積身體活動量，有助健康。

建議民眾，過年期間，兒童及青少年每天仍應進行1小時以上的中等強度身體活動；18至64歲、及65歲以上成人，每周應進行150分鐘以上中等強度身體活動，能就近運用社區公園、健走步道或免費開放的校園運動場、運動中心等，邀請親朋好友一起運動。