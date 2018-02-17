初三、初四好天氣 高溫有機會飆逾30度

2018-02-17 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



民眾昨把握好天氣來到行天宮參拜。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 天氣風險公司分析師吳聖宇表示，受到大陸高壓南下，東北風略為增強的影響，北部、東北部、東部昨天午後逐漸轉陰，晚間在迎風面有局部降雨出現，這種東北風影響的天氣型態預估將持續到今天白天期間，北部、東北部、東部仍有局部短暫陣雨，雨勢不大，降雨區域也比較局部，同時溫度轉涼，白天在北台灣高溫可能只有20-22度左右，由於東北風強度有限，中南部仍是多雲到晴的天氣為主，白天依舊溫暖，高溫可以來到25至26度以上，計畫出遊的民眾不妨往中南部移動，比較不受天氣影響。

他說，雖然天氣變化有限，但是有好天氣就沒有好空氣，今天清晨全台各地的空氣品質都不是很好，連一向良好的宜花東地區都只有普通等級，台中以南更是普遍達到對敏感族群不健康的橘色等級，預估今天甚至未來幾天空氣品質都不是很好，特別是西半部區域，提醒敏感族群的朋友外出要特別注意。

目前影響台灣的東北風大約持續到今天白天，他說，晚間之後會逐漸減弱轉為偏東風，明後兩天又將轉為偏南風暖空氣影響為主，各地延續好天氣的基調，普遍為晴朗或多雲的天氣為主，溫度偏暖，很多地方高溫都可以來到27至28度以上，甚至有機會超過30度以上，適合出遊，但是夜晚清晨依然稍涼，要留意日夜的溫度變化，特別是前往山區，溫度的變化感受會更明顯。

他表示，南風上來也帶來比較潮濕的空氣，西半部及外島在清晨容易有霧氣出現，霧氣比較濃的時候可能影響交通，要留意道路行車安全，也要注意是否影響航班的起降。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部、東北部天氣較涼；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。北部14度至21度、中部16度至26度、南部17度至28度、東部17度至21度。明天、下周一天氣恢復較穩定，氣溫回升，溫暖舒適，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫雨。

下周二鋒面通過，北部及東北部氣溫開始下降，北部下周三至下周五受冷空氣南下影響，北台灣氣溫持續下降，迎風面的北部、東半部地區降雨機率明顯提高，是屬於較濕冷的天氣型態，中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也會增加，這波冷空氣的強度有可能會達大陸冷氣團等級，要留意春節收假時的天氣變化。