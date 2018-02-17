下午各地好天氣！吳德榮：初五北部恐變天

2018-02-17 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



許多民眾昨趁好天氣帶著全家大小參拜。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天上半天東北風稍強，但影響輕微；大部分地區仍為晴朗穩定、溫暖舒適的天氣；北台灣雲量略多，桃園以北、東北部及東部地區有局部少量降雨的機率。下半天北台灣天氣漸恢復穩定，其他各地為晴時多雲、舒適的天氣。

他說，明天初三、下周一初四各地為晴時多雲、溫暖微熱，西半部白天高溫約可升至28至30度；僅東北部、東部有零星短暫、少量降雨的機率。

下周二年初五將有鋒面掠過、東北風增強，迎風面雲量增多、有局部雨的機率，氣溫略降；其他大部分地區仍為多雲時晴的天氣。他說，下周三、下周四大陸冷氣團逐漸南下，降雨範圍向南擴大至中部地區及南部山區，各地氣溫下降、北台灣轉冷。

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼；東半部地區有局部短暫雨，上午北部地區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部15度至22度、中部15度至26度、南部17度至28度、東部18度至22度。明天、下周一天氣恢復較穩定，氣溫回升，溫暖舒適，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫雨。

下周二鋒面通過，北部及東北部氣溫開始下降，北部下周三至下周五受冷空氣南下影響，北台灣氣溫持續下降，迎風面的北部、東半部地區降雨機率明顯提高，是屬於較濕冷的天氣型態，中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地雲量也會增加，這波冷空氣的強度有可能會達大陸冷氣團等級，要留意春節收假時的天氣變化。