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今彩539第107041期頭獎 2注中獎

2018-02-16 22:37中央社 台北16日電

今彩539第107041期開獎，中獎號碼02、08、31、01、18。派彩結果，頭獎2注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎299注中獎，每注可得2萬元；參獎9529注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼915，正彩124注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼6306，正彩28注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

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