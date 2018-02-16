「財神爺在此」 基隆這家彩券行半年開出3頭獎

春節期間台彩加碼獎金，不少民眾都躍躍欲試手氣，除夕夜財神爺眷顧基隆市暖暖區，大樂透頭獎一點六億元由一注獨得；還有一名幸運兒花三百五十元中五百五十萬獎金，都發生在暖暖區。

基隆市暖暖區「碇內彩券行」昨天開出大樂透頭獎，一注獨得，還開出一組大樂透春節大紅包百萬元。不只如此，半年來，這家彩券行還開出兩次今彩539頭獎各八百萬元。昨天大年初一民眾買氣超旺，不少人還帶狗來簽注，希望「狗來富」。

前晚碇內彩券行放鞭炮慶賀中頭彩，昨天上午彩券行一開門，人潮就絡繹不絕，門口貼著「狂賀！本店再開出大樂透頭彩」，由於是大年初一，大家都想沾沾喜氣，買氣好旺，不少人更集資來此試手氣，讓員工忙翻了。

碇內彩券行中頭獎機率高，去年十月今彩539中頭獎八百萬元，上月今彩539又中頭獎八百萬元，接連兩次好運來。沒想到昨天又中大樂透頭獎，不到半年，連中三次頭獎，連員工都笑著說，「財神爺抵在（在此）」。

據員工透露，老闆都會去附近源遠路世界貨櫃旁一家土地公廟福安宮拜拜，果然帶來好運。昨天上午，這間土公廟擠滿人潮，爭相祈求好運。

根據台彩統計，除夕夜大樂透開獎當期共開出九十二組春節大紅包，一共一百一十四張、一百廿一注中獎。中獎彩券中有十八張包牌，其中七張包七個號碼，四張包八個號碼，還有一張一次包了十五個號碼。

台彩表示，包牌中獎的彩券中，最幸運的是一名幸運兒，只花了三百五十元包七個號碼，七個號碼都對中春節大紅包獎號，一次贏得七注大紅包，拿到總獎金五百五十萬元。開出的是基隆市暖暖區的「鴻運彩券行」。

除夕開出今彩五三九頭獎的台北市「旺的好施公」投注站老闆施竣耀昨天說，大年初一買氣依然很好，許多民眾都是全家大小出動，到投注站試試手氣，「員工都忙翻了」。有些客人看準四百組春節大紅包不會那麼快開完，一次買了七天分大樂透。

施竣耀說，刮刮樂也很熱門，去年買氣集中在兩千元的刮刮樂，「今年購買金額感覺比較分散，有三百、伍百、兩千的」，也有人是一整本直接買下去。

台彩說，大樂透從除夕到初五春假六天每天開獎，每期頭獎保證一億元，同時在除夕、初一每期加開十個獎號，只要對中其中任六個就可得一百萬。如果除夕到初一四百組百萬獎金沒有全部送出，初二以後還會繼續加開十個獎號，直到四百組百萬獎金全部送出。