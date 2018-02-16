今天氣偏涼明回暖 初六低溫探13 度

2018-02-16 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



大年初一上午好天氣，不少民眾把握機會到宮廟參拜。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook 昨天受到鋒面通過、東北季風影響，下半天開始明顯轉涼及飄雨。中央氣象局預估，今天大年初二持續維持偏涼天氣，大台北高溫十九度、北台灣廿二度，中部高溫廿六度、南部廿八度，各地早晚低溫約十五度，大台北東側山區及宜花東有短暫雨，午後雨勢趨緩，又將恢復多雲到晴天氣。

氣象局預報員林定宜表示，初三、初四雨勢趨緩，僅有花東一帶有短暫雨，各地天氣也再度回暖，中南部高溫上看卅度。不過，初五將有新一波鋒面通過，東北季風將再度增強，北台灣高溫下滑四、五度，只剩廿度，低溫也下滑到十五至十六度。

林定宜說，這波冷空氣將在初六開工時達到大陸冷氣團程度，北部、東北部地區有雨，中部以北低溫又將下滑至十四度，沿海空曠地區可能下探十三度，南部十五度、東部十七度。

林定宜表示，這波大陸冷氣團偏濕冷，北部、東半部及中南部山區都有局部短暫陣雨，維持時間至少三天，從初五開始降溫，初六至初八都會受到冷氣團影響，民眾要記得保暖。

另外，春節期間西半部及離島地區都有霧，民眾交通往返要特別留意；氣象局續發布陸上強風特報，今台南以北、東半部、恆春半島，以及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有八至十級強風，台灣沿海及鄰近海域有較大風浪。