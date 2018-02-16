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初二降雨北部濕涼 中南部日夜溫差大

2018-02-16 20:35中央社 台北16日電

中央氣象局表示，今晚開始東北季風增強，各地溫度明顯下降，北台灣迎風面降雨機率也增加，氣象局提醒明天初二回娘家的民眾記得攜帶雨具，初三、四天氣好轉，初五又轉為濕冷。

交通部中央氣象局預報員林定宜說，初三（18日）和初四（19日）將是穩定的天氣形態；初五（20日）預估再會有一波鋒面南下後，接著又有一波可能達到大陸冷氣團等級的冷空氣南下，屆時天氣將會轉為濕冷。

今天傍晚至明天上午在迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜花東地區，因地形舉升水氣雲量較多，降雨機率增高，其他地區仍可維持多雲到晴。

至於預測溫度方面，東北季風增強預期會帶來涼空氣，今晚至明天上午，北部及東北部天氣較涼，大台北、基隆北海岸及宜蘭、花蓮高溫約17至22度，其他地區24至28度，提醒中南部民眾日夜溫差大，溫差可達10度以上，早出晚歸的朋友需添加衣物，以免受涼，可採洋蔥式穿衣法以因應晨涼午暖的天氣型態。

此外今晚至明天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況及航班資訊；今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風；明日上述海域將持續增強到8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上作業或海邊活動請注意安全。

今晚開始東北季風增強，各地溫度明顯下降，北台灣迎風面降雨機率也增加，氣象局提醒明...
今晚開始東北季風增強，各地溫度明顯下降，北台灣迎風面降雨機率也增加，氣象局提醒明天初二回娘家的民眾記得攜帶雨具，初三、四天氣好轉，初五又轉為濕冷。圖／擷自中央氣象局
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