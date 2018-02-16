百貨福袋最強運得主 這家人連兩年開走汽車大獎

2018-02-16 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



板橋大遠百頭獎得主周小姐(左三)，獲得NISSAN iTIIDA自然進氣豪華版轎車(市價689,000元)。圖／板橋大遠百提供 分享 facebook

大年初一是抽百貨福袋的重頭戲，今年全台至少有9輛汽車大獎，有趣的是，今年多位汽車得主都是人生首度買福袋就中頭獎，其中，花蓮遠百的姜姓婦人不但是首次買福袋，她更透露，去年侄子也在這裡抽到頭獎汽車，親戚連莊中大獎，連百貨業者也嘖嘖稱奇，堪稱今年最強運的家族！

花蓮遠百今年共準備1,000個福袋，民眾花2,000元除有基本獎雙人天絲床包以外，還可抽市價近70萬的進口轎車，今日大約早上8點30分就有超過百名鄉親在現場排隊，第一名排隊顧客為13歲張小妹，家住草屯，早上4點漏夜排隊。而最後幸運抽中汽車大獎的姜姓婦人，不僅是首次買百貨福袋，更是去年汽車得主姜先生的姑姑。

她說，看到侄子去年幸運開汽車回家，今年也想試試好手氣，她透露開獎前有先到花蓮慈善寺祈福，才與家人一同步行到遠百等待開獎，中獎當下簡直不可置信，沒想到家族成員可以連續兩年開汽車回家，希望今年開春好運氣可以旺旺一整年。

無獨有偶，板橋大遠百大年初一的「金犬招財好運袋」，現場吸引超過4,000多位民眾前來，抽中頭獎汽車的周小姐也是人生首次來買福袋，開獎後，她仍不敢相信自己抽中頭獎了，跟朋友尖叫長達10秒鐘，直說「第一次感受到抽獎活動是玩真的，不是騙人的！」

而京華城的狗年福袋頭獎得主邱小姐，也是第一次到百貨排福袋，她表示，「原本跟媳婦及女兒想去其他百貨買福袋，但後來發現京華城頭獎是現金，便臨時改變心意，沒想到竟真的中大獎」，由於京華城福袋頭獎可以汽車或50萬現金2選1 ，最後得主選擇50萬現金，準備用來繳房貸和帶小孩去旅遊。

京華城的狗年福袋頭獎得主邱小姐。圖／京華城提供 分享 facebook