蘇花改車變多了！東澳隧道南下回堵至隧道內

2018-02-16 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



蘇花改第一階段蘇澳到東澳段通車後首度面臨連續假期，今天上午行車順暢、時速甚至逼近速限的60公里，目前已經有達到大約800輛車，乘載量已約6至7成，時速也降到30至40公里。聯合報系資料照 分享 facebook

蘇花改第一階段蘇澳到東澳段通車後首度面臨連續假期，今天上午行車順暢、時速甚至逼近速限的60公里，交通部長賀陳旦上午呼籲民眾多利用蘇花改出遊，公路總局第四區工程處表示，今天下午車流量開始逐漸增加，平均乘載量單向每小時1000輛車，目前已經有達到大約800輛車，乘載量已約6至7成，時速也降到30至40公里，何時減緩需要再觀察。

今天大年初一上午開始湧現走春出遊車潮，不過2月5日通車的蘇花改行車順暢，賀陳旦上午表示，蘇花改隧道和原台九丁都非常順暢，天氣尤佳、是出遊上選。他也說，以除夕和今晨往花蓮累積車流來看，收假北返也不見得比往年塞暴，卻可以幫助花蓮災後旅遊經濟，呼籲民眾可到花蓮走走。

公路總局第四區工程處表示，今天除了上午6至7時車流量增加，單向每小時約1千多輛，時速降到35.2公里外，7時後就紓解，中午前後單向每小時約500到700輛，時速可在60公里速限，逼近速限上限，舊的蘇花公路也未塞車；不過到了下午，東澳隧道出口南下出現回堵並回堵至隧道內，往花蓮部分則正常。

第四區工程處表示，預估是有部分旅客趕明天初二前回娘家，以及有些旅客特別走蘇花改一日遊從東澳下迴轉宜蘭，才使下午車流量增加，目前已透過號誌疏通，何時減緩要再觀察。預估明天跟今天差不多，上午尖峰時段南下車多、午後舒緩，初四、初五則以北上車輛較多。