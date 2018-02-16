北台今降7度！初五開工冷氣團來襲 低溫下探13度

2018-02-16 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



民眾把握好天氣來到行天宮參拜。記者鄭清元／攝影 分享 facebook

今天上午台北最高溫還有26度，但受到鋒面通過、東北季風增強影響，北部、東北部地區下午開始明顯開始轉涼，中央氣象局預報員林定宜表示，台北溫度已經從上午26度轉涼到19度，一下子下滑7度，民眾要記得添加衣物；由於對流正在影響南台灣，屏東、恆春半島及台東地區也開始在下雨。

林定宜表示，明天大年初二將持續維持偏涼天氣，大台北最高溫19度、北部地區約22度，中部高溫也會下滑到26度、南部28度，至於低溫方面降幅不多，各地都在15至16度左右；降雨方面，大台北東側山區、宜花東會有短暫雨，不過中午過後天氣就會轉為比較緩和的型態，只有東半部、北部山區有短暫雨，其他又恢復為多雲到晴。

林定宜表示，初三、初四雨勢趨緩，將只有花東一帶有短暫雨，溫度也再度回溫，各地高溫又會像前兩天的溫暖天氣，中南部高溫接近30度。

不過，初五開始又有一波鋒面通過、東北季風也再度增強，後面將伴隨較強冷空氣，初五北台灣高溫將降到20度，比前一天下滑約4、5度，低溫也從前一天17度下滑到15至16度。

這波冷空氣將在初六開工時，達到大陸冷氣團程度，北部、東北部地區有雨，中部以北低溫又將下滑到14度，沿海空曠地區可能下探13度，其他地區南部約15度、東部約17度。

林定宜表示，這波大陸冷氣團比較濕冷，北部、東半部及中南部山區都有局部短暫陣雨，維持時間至少三天，從初五開始降溫，初六至初八都會受到冷氣團影響，民眾要記得保暖。

氣象局上午則發布陸上強風特報，受到東北風增強影響，明天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，臺灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

另外，今天起到年假結束，西半部及離島地區都有霧，民眾交通往返要特別留意。