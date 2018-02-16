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春節走春 勞動部推薦3私房景點

2018-02-16 14:50中央社 台北16日電

農曆春節期間，許多民眾都會外出走春，勞動部勞動力發展署也推薦台南的五條港行號創意工作室、彰化縣的巫家捏麵館、台東縣布農文教基金會等3個私房景點。

許多民眾都會趁著農曆春節期間，到戶外走春，勞動部勞動力發展署也發布新聞稿推薦協助引導失業者參與計畫工作，重建工作自信心，培養再就業能力的「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」計畫單位所開發的私密行程。

發展署說，想要走文青風路線的民眾，可以到台南市走走，因昔日府城是最蓬勃的貨物集散地和貿易據點，所以保留許多清代及日本時代的街屋，吸引了許多文創商品小店和餐飲店進駐。

其中，台南市神農街的五條港行號創意工作室在勞動部的協助下，聘請在地中高齡失業婦女手工縫製、熨燙、包裝手工布包，因此各類布商品皆能客製化訂製。

喜歡手作體驗的人，發展署則推薦彰化縣溪湖鎮的巫家捏麵館，體驗黏土手作DIY，以及藉由參觀導覽了解黏土種類及歷史文化，且以捏麵作品呈現台灣早期農家生活與宗教信仰景象。

發展署表示，巫家捏麵館除了作為傳統捏麵藝術作品展示，與捏麵藝術學習傳承的場所之外，更是社團法人彰化縣捏塑學會成員討論如何推廣傳統捏麵文化的重要基地，並以輔導失業勞工學習捏麵技術，再造就業機會作為願景。

另外，對原住民文化有興趣者，發展署指出，台東縣延平鄉的財團法人布農文教基金會就很適合。

發展署說，布農文教基金會成立宗旨為落實原住民的重建工作，使族人自給自足，並協助原住民社會發展自主、開創生機模式，為原住民部落的未來尋找出路。

發展署表示，布農文教基金會旗下的布農部落休閒農場規劃了部落劇場、部落民宿、部落風味餐廳、部落咖啡屋、河堤公園，蝴蝶谷區等，歡迎民眾前往參觀。

原住民勞動部
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