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來台自由行旅客增加！她說最迷人的2大原因

2018-02-16 13:49中央社 桃園機場16日電

來台自由行旅客不斷增加，談到台灣迷人之處，旅客認為，台灣雖然沒有大山大水，但以整體的觀光品質而言，人民熱情、處處美食，最令人醉心於此。

夜市是台灣旅遊業的一個招牌。在花蓮縣東大門夜市上，一個由阿美人小夫妻蔣小武和張雅...
夜市是台灣旅遊業的一個招牌。在花蓮縣東大門夜市上，一個由阿美人小夫妻蔣小武和張雅華經營的小店，用傳承了三代的竹筒飯手藝為遊客獻上美食。新華社
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台灣深受華人與亞洲各國在旅遊上的支持，包括中國大陸、港澳、新加坡、日本、韓國都有不少人愛上台灣，主因除了物價相對低廉，大都會的交通便捷、服務到位品質、令人垂涎的美食，其濃濃的人情味更是讓旅客津津樂道。

去年12月12日，全年來台的第1000萬名旅客產生，新加坡籍的23歲女生陳珏甹，與外婆、阿姨、姨丈等10人來台，展開台灣的旅行。

陳家一行人前往台北、合歡山、清境農場、日月潭、九份、基隆夜市等地觀光。陳珏甹說，她很喜歡吃東西，最想品嘗台灣美食，包括雞排、臭豆腐、奶茶、九份甜點。

相對東南亞的旅客，來台自由行的大陸觀光客則認為，自由行讓他們更能夠深刻的感受台灣之美。雖然不少人人認為，台灣或許沒有大山大水，但以整體的觀光旅遊而言，卻呈現小而美的精緻品質。

經常在大陸「窮游」旅遊網上貼文，並回答大陸來台旅客的問題的台灣網友「懷夫子」表示，由於中國大陸管制網路，對許多台灣的網路資訊有所封鎖，許多大陸遊客並沒有辦法直接連到台灣的網址，必須要「翻牆」才能深度瞭解。

因此，部分大陸自由行遊客來台前所關心的問題，對於台灣人而言，會感到會心一笑，例如「台灣安全嗎」、「兩岸關係不明」等。有不少大陸網友則留言，台灣安全度在全球排名非常高，不要受到大陸官媒的報導影響，令人不禁莞爾。

來台自由行的華人旅客喜歡去哪裡？以北台灣而言，懷夫子長期發現，雙北是旅客的最愛，101大樓、故宮、士林官邸、淡水、九份、平溪幾乎是必遊之地。另外一些「小文青」的景點，包括青田街、四四南村、淡江中學，也深受年輕遊客的喜愛，成為打卡拍照聖地。

中台灣，除了日月潭、阿里山外，清境農場也急速竄紅；南台灣則是以墾丁獨霸；東台灣的花蓮七星潭、清水斷崖也都被評價為必去的景點。

若從旅遊網誌分析，來台的大陸自由行旅客返回大陸後，對台灣的印象極佳，縮減對兩岸間的差異看法，這比各種宣傳來得有效。

陸客網友就說，台灣的市容建築比不上大陸的二線城市，但是人民的素養與親切、熱情程度，卻超乎想像，台灣有很多值得學習的地方。

雖然團體來台陸客旅行人數減少，但隨著一波波自由行的陸客離台後，將台灣真實美好的一面帶回大陸，隨著旅遊網上的擴散，卻成為最真實的台灣旅遊見證。

交通部觀光局國際組長鄭瑛惠表示，去年是連續第3年來台旅客人數破千萬，第1年破千萬人次時，懷著喜悅，迎接這項象徵性的意義，前年則因大陸旅客衰退，因此有點戒慎恐懼，但在政府「新南向」政策，配合放鬆簽證與免簽，仍突破千萬人次。

自由行陸客
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