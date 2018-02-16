好睡程度亞洲第六！桃園機場按摩躺椅樣樣俱全

2018-02-16 13:42 中央社 桃園機場16日電



桃園機場「好睡程度」在去年評比為亞洲機場排名第6名，桃機公司人員表示，管制區內有許多貼心的設施，從按摩椅的沙發、長椅和躺椅等樣樣俱全，提供旅客好好休息的服務。

桃園機場第二航廈免費貴賓室旅客可以免費進入休息。 本報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook

國際旅遊網每年都會公布全球好睡機場（Sleepingin Airports）， 而桃園國際機場在2017年網路調查排名中，榮獲亞洲最佳好睡機場第6名。

在這項「好睡」的調查中，去年冠軍為新加坡樟宜機場，其餘第2名到第5名依序為韓國仁川機場、日本東京羽田機場、香港機場、日本東京成田機場。

網友評論意見認為，桃園機場每個登機門都有不同的主題候機室，展現台灣文化的各個面向，甚至還能來場書法體驗。也有旅客提到桃機提供許多讓旅客更舒適的設施，如淋浴間、圖書館和躺椅等，就連整體環境乾淨清潔和工作人員友善也是大加分；而快速且免費的Wi-Fi無線上網，更讓旅客度過舒適、輕鬆，高效率的時光。

桃機公司人員表示，「好睡機場調查」是請旅客評比機場使用經驗的舒適度，包括登機門座位、休息區、機場內設施、工作人員服務品質、整體環境乾淨清潔、餐點選擇、證照查驗、安檢通關、指標是否足以明確，讓旅客在航廈內順利移動；是否可以提供打發時間的設施，以及最重要的「好睡度」等。

會在意「好睡」的考量，通常是轉機旅客，或是以搭乘紅眼班機、搭乘凌晨班機的旅客為主。桃機有兩個旅客非常擁擠的時刻，其中第一個時段就是上午6時到9時，因此有部分從台灣中南部北上準備出國的旅客，會提早一天到機場稍微休息，等候早班的飛機。

至於這時候應該要睡哪裡呢？如果還未先辦理航空公司的報到手續，只能在管制區外，選擇性相對較少，通常只能在美食街的座位旁選擇適當的角落，或者是在打烊的餐廳裡，找個位子好好「趴一下」。

但如果已經進入管制區內，則有非常多的選擇，包括每個登機前的候機室，都有很多沙發或者是躺椅、長椅可選擇，這時候就能展現出桃園機場好睡的服務。

有人相當好奇，如果搭乘凌晨或者是清晨的第一班飛機，到底可否前一天先到機場櫃檯報到？答案並不可行，主要是航空公司會基於人力考量，飛機在起飛前2.5小時前，才會開放櫃台辦理旅客的登機。

另外，凌晨的機場非常冷，幾乎各國機場都是如此，走動一下還好，如果保暖不足，很難不被冷醒。

單純只是為了短暫休息，機場是不錯的選擇，如果是選擇過夜，旅客則要依照自己的需求，做出適合自己行程的考量。