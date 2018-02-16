親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節旅遊總攻略
新春年菜吃什麼
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

好睡程度亞洲第六！桃園機場按摩躺椅樣樣俱全

2018-02-16 13:42中央社 桃園機場16日電

桃園機場「好睡程度」在去年評比為亞洲機場排名第6名，桃機公司人員表示，管制區內有許多貼心的設施，從按摩椅的沙發、長椅和躺椅等樣樣俱全，提供旅客好好休息的服務。

桃園機場第二航廈免費貴賓室旅客可以免費進入休息。 本報系資料照／記者陳嘉寧攝影
桃園機場第二航廈免費貴賓室旅客可以免費進入休息。 本報系資料照／記者陳嘉寧攝影
分享

國際旅遊網每年都會公布全球好睡機場（Sleepingin Airports）， 而桃園國際機場在2017年網路調查排名中，榮獲亞洲最佳好睡機場第6名。

在這項「好睡」的調查中，去年冠軍為新加坡樟宜機場，其餘第2名到第5名依序為韓國仁川機場、日本東京羽田機場、香港機場、日本東京成田機場。

網友評論意見認為，桃園機場每個登機門都有不同的主題候機室，展現台灣文化的各個面向，甚至還能來場書法體驗。也有旅客提到桃機提供許多讓旅客更舒適的設施，如淋浴間、圖書館和躺椅等，就連整體環境乾淨清潔和工作人員友善也是大加分；而快速且免費的Wi-Fi無線上網，更讓旅客度過舒適、輕鬆，高效率的時光。

桃機公司人員表示，「好睡機場調查」是請旅客評比機場使用經驗的舒適度，包括登機門座位、休息區、機場內設施、工作人員服務品質、整體環境乾淨清潔、餐點選擇、證照查驗、安檢通關、指標是否足以明確，讓旅客在航廈內順利移動；是否可以提供打發時間的設施，以及最重要的「好睡度」等。

會在意「好睡」的考量，通常是轉機旅客，或是以搭乘紅眼班機、搭乘凌晨班機的旅客為主。桃機有兩個旅客非常擁擠的時刻，其中第一個時段就是上午6時到9時，因此有部分從台灣中南部北上準備出國的旅客，會提早一天到機場稍微休息，等候早班的飛機。

至於這時候應該要睡哪裡呢？如果還未先辦理航空公司的報到手續，只能在管制區外，選擇性相對較少，通常只能在美食街的座位旁選擇適當的角落，或者是在打烊的餐廳裡，找個位子好好「趴一下」。

但如果已經進入管制區內，則有非常多的選擇，包括每個登機前的候機室，都有很多沙發或者是躺椅、長椅可選擇，這時候就能展現出桃園機場好睡的服務。

有人相當好奇，如果搭乘凌晨或者是清晨的第一班飛機，到底可否前一天先到機場櫃檯報到？答案並不可行，主要是航空公司會基於人力考量，飛機在起飛前2.5小時前，才會開放櫃台辦理旅客的登機。

另外，凌晨的機場非常冷，幾乎各國機場都是如此，走動一下還好，如果保暖不足，很難不被冷醒。

單純只是為了短暫休息，機場是不錯的選擇，如果是選擇過夜，旅客則要依照自己的需求，做出適合自己行程的考量。

桃園機場
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

北台今降7度！初五開工冷氣團來襲 低溫下探13度

2018-02-16 15:14

繪台灣加油風景圖網瘋傳 日藝術家：用能力所及加油

2018-02-16 11:13

彩券高額中獎人面相公開！圓臉、濃眉都上榜

2018-02-16 10:34

誰說初一不能回娘家？ 民俗專家：過時禁忌

2018-02-16 10:15

影／忠犬小八的故鄉 靠秋田犬振興當地觀光

2018-02-16 09:30

微弱鋒面今天下午報到！東北部有短暫雨 高溫降4-5度

2018-02-16 11:24

百貨福袋最強運得主 這家人連兩年開走汽車大獎

2018-02-16 17:10

圖輯／初一好天氣 行天宮現參拜人潮

2018-02-16 14:59

來台自由行旅客增加！她說最迷人的2大原因

2018-02-16 13:49

影／「財神爺抵在！」基隆彩券行開出1.6億買氣旺

2018-02-16 12:53

全家團聚時刻 小心腸病毒找上門

2018-02-16 10:23

阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47

7時34分花蓮規模3.8地震 宜花4級

2018-02-16 07:50

初一各地晴朗好天氣！7:34花蓮規模3.8有感地震

2018-02-16 07:00

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

超幸運！除夕加碼大樂透 1注獨得1.6億

2018-02-15 23:51

春節大紅包 除夕夜造就68名百萬富翁

2018-02-15 22:12

除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52

邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54

寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02

狗來富！彩迷帶狗買彩券 簽注簽11

2018-02-15 15:18

春節用電安全有3招 電線切勿對折綑綁

2018-02-15 13:02

黃安批愛滋病患爽用健保？ 疾管署澄清

2018-02-15 12:42

年假憂鬱增 規律生活擊退收假症侯群！

2018-02-15 00:00

為什麼過年憂鬱？...八卦好煩、相處好難、比較好累

2018-02-15 00:00

春節保持健康 飲食均衡且運動

2018-02-15 00:00

每天來點正能量！ 幸福是可以練習的

2018-02-15 00:00

心理健康3指標：人際支持、情緒平穩、肯定自己

2018-02-15 00:00

過年防無聊！一起來玩桌遊 還能巧避親友「拷問」

2018-02-15 00:00

高油高糖當心成癮 年後難恢復正常飲食

2018-02-15 00:00

熬夜睡不飽 更容易吃胖

2018-02-15 00:00

閱讀是去聆聽別人要說什麼 設計就怕做得太滿太明白

2018-02-14 16:49

Prynt Pocket結合AR技術 創造史上最動感的照片

2018-02-14 10:30

闔家「走春」輕旅行 南、北展演地圖大公開

2018-02-13 15:40

哈雷新春福袋 50.9萬Street Rod帶回家

2018-02-13 13:49

過年前整理冰箱你做對了嗎？食材放對冰箱大加分

2018-02-13 08:00

過年走春去哪裡？ 武陵農場櫻、桃、紫藤接力鬧春

2018-02-12 13:35
看更多

熱門文章

誰說初一不能回娘家？ 民俗專家：過時禁忌

2018-02-16 10:15

發現女友雙親也是作業員後悔求婚 網友轟：狗眼看人低？

2018-02-16 13:32

除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52

過年走春！ 出門踏青開心玩 新年走出好運道

2018-02-16 00:00

彩券高額中獎人面相公開！圓臉、濃眉都上榜

2018-02-16 10:34

北台今降7度！初五開工冷氣團來襲 低溫下探13度

2018-02-16 15:14

春節大紅包 除夕夜造就68名百萬富翁

2018-02-15 22:12

初一走春台中新景點 后里棒棒糖花海綻放美景

2018-02-16 10:07

影／「財神爺抵在！」基隆彩券行開出1.6億買氣旺

2018-02-16 12:53

初一各地晴朗好天氣！7:34花蓮規模3.8有感地震

2018-02-16 07:00

來台自由行旅客增加！她說最迷人的2大原因

2018-02-16 13:49

我見我思／女婿媳婦都是寶

2018-02-16 00:00

微弱鋒面今天下午報到！東北部有短暫雨 高溫降4-5度

2018-02-16 11:24

7時34分花蓮規模3.8地震 宜花4級

2018-02-16 07:50

今日星座運勢／牡羊 綠色幸運 避免與人爭執

2018-02-16 00:00

超幸運！除夕加碼大樂透 1注獨得1.6億

2018-02-15 23:51

美味記憶／就愛眷村年菜

2018-02-16 00:00

影／忠犬小八的故鄉 靠秋田犬振興當地觀光

2018-02-16 09:30

阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47

風生水起．金狗報喜／富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 00:00

Selina和周湯豪比帥 李秉憲愛妻也跑時裝周

2018-02-15 18:34

志工心情／關於陪伴

2018-02-16 00:00

繪台灣加油風景圖網瘋傳 日藝術家：用能力所及加油

2018-02-16 11:13

機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00

邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54

金狗報喜！富貴勤中得 眼光要遠大

2018-02-16 08:44

好睡程度亞洲第六！桃園機場按摩躺椅樣樣俱全

2018-02-16 13:42

花蓮近海凌晨規模4地震 最大震度3級

2018-02-16 02:03

連假賞花趣！ 2018寒假全台花季懶人包

2018-02-16 08:00

圖輯／初一好天氣 行天宮現參拜人潮

2018-02-16 14:59

百貨福袋最強運得主 這家人連兩年開走汽車大獎

2018-02-16 17:10

大樂透第107014期及春節大紅包獎號

2018-02-16 02:04

英國管家來台授課 打出尊榮服務搶客

2018-02-16 11:59

長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00

遠離毒蔬果 義美總經理的選購小撇步

2018-02-16 07:43

大樂透除夕春節大紅包 121注中獎

2018-02-16 02:04

全家團聚時刻 小心腸病毒找上門

2018-02-16 10:23

大樂透1注獨得1.6億 基隆開出

2018-02-16 02:04

新年求財 風水專家、星座老師提供小撇步

2018-02-16 14:46

打牌贏錢必看！2月財神方位查詢

2018-02-16 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top