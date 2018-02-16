微弱鋒面今天下午報到！東北部有短暫雨 高溫降4-5度

2018-02-16 11:24 中央社 台北16日電



中央氣象局預測，今天下午將會有一波微弱的鋒面報到，將為北部跟東北部帶來短暫雨勢，高溫也會下降攝氏4到5度。而春節期間因空氣品質擴散條件不好，請民眾注意。 今天下午將會有一波微弱的鋒面報到，將為北部跟東北部帶來短暫雨勢。圖為荷蘭鬱金香展在台北士林官邸展出。 本報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

今天是大年初一，交通部中央氣象局預報員林定宜受訪指出，今天下午會有一道微弱鋒面通過，造成的影響雖然不會太大，但雲量仍會增加，北部與東北部溫度方面，高溫相較於15日，也會下降4到5度，但低溫下降的幅度不大。

林定宜說，鋒面影響的時間點為今天下半天到明天上半天，北部跟東北部會稍微轉涼，溫度預估為15度到25度，中南部地區影響小；中部溫度預估為16度到29度，南部地區為18度到30度，東部則為19度到25度。

另外，林定宜也表示，受到鋒面影響，北部跟東北部將有會出現短暫雨，鋒面通過後，北部跟東北部也會比較涼。

至於春節期間的天氣預測，林定宜說，初三（18日）和初四（19日）將是穩定的天氣形態；初五（20日）預估再會有一波鋒面南下後，接著又有一波可能達到大陸冷氣團等級的冷空氣南下，屆時天氣將會轉為濕冷。

在空氣品質部分，根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，截至今天上午9時，西半部地區多個測站都在AQI（空氣品質指標）的橘色警戒，也就是「對敏感族群不健康」等級，甚至金門、忠明、崙背、麥寮、新港、朴子為AQI的紅害等級，也就是「對所有族群不健康」等級。

環保署監測及資訊處長張順欽受訪指出，春節期間，整個區域的擴散條件都很不好，雖然有鋒面通過，但因非常微弱，可能也無法改善，預估要到初六（21日）左右，空品才會好轉。