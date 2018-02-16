新年郵票發行 台灣第一張12生肖郵票的生肖是？

2018-02-16 11:57 中央社 台北16日電



今年的農曆新年是狗年，中華郵政推出狗年郵票。說到12生肖紀念郵票，你知道台灣發行的第一張12生肖郵票，是哪個生肖嗎？答案是雞年郵票。

狗年新年郵票發行兩張，面額分別為6元、13元，是生肖郵票首次以這個面額發行，郵票上是狗的剪影，並非實體的狗照片。 中央社 分享 facebook

牯嶺郵幣社指出，中華郵政在民國57年發行，迎接民國58年農曆新年的雞年郵票，是台灣第一套生肖郵票，一套兩張，面額為新台幣一元、4.5元，這套郵票在民國80幾年之際，曾飆到好幾千元，但隨後價值一路遞減，現在只剩幾百元。

郵幣業者表示，民國40、50年代單一郵票發行量不大，郵票收藏價值較高，民國76年以前郵票發行量也不算太大，民國80幾年大家還會排隊買郵票；但後來單一郵票發行量實在太大，少了排隊搶購的熱情，郵票的收藏價值也跟著降低。

業者說，今年狗年新年郵票發行兩張，面額分別為6元、13元，是生肖郵票首次以這個面額發行，郵票上是狗的剪影，並非實體的狗照片；6元郵票是橘黃色的狗，13元郵票則是紫色搭綠色底咖啡色線條的狗。

說到新年郵票，只有12生肖郵票年年發行，自民國57年12月發行雞年郵票迄今，已發行了近50套生肖郵票；但因年年發行，且數量龐大，除第一套雞年生肖新年郵票較有收藏價值，其他生肖郵票在集郵市場的價格都不理想。

業者分析，近年國內發行郵票較具收藏價值的就是鄧麗君郵票，一套4連張，發行時市價500元上下，隨後漲至1萬元，但迅速回跌，現在一套只剩1000元左右。

業者強調，近年台灣集郵市場並非靠本土愛好者支持，市場的買家主要還是來自中國大陸，因此像鄧麗君這種高知名度的紀念郵票，才會獲得對岸買家青睞。

雖然陸客也會買台灣發行的生肖郵票，但因為發行量太大，在集郵市場的價格並不理想。