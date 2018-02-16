一定要很有錢才能進拍賣場嗎？其實拍品沒那麼貴

2018-02-16 11:47 中央社 台北16日電



「一定要很有錢才能進拍賣場嗎？」多數人對藝術拍賣都有這樣的疑問，事實上拍賣看似遙不可及，其實有許多拍品並沒有想像中昂貴，甚至還可免費參觀拍賣前的預展，觸摸甚至試戴拍品。

藝術拍賣公司一年多半舉行春、秋兩次大型拍賣，每次都有幾件拍品拍出天價，這也讓許多民眾對藝術拍賣卻步，認為只有富豪才有資格進入拍場競標。

事實上拍賣公司在每次舉行拍賣前，會在世界各地舉辦拍品預展，除可免費參觀，眼睛看得到的拍品，包括手錶、瓷器、玉器、珠寶，在拍賣專家的引導下，還能現場觸摸、試戴，比在博物館隔著玻璃展櫃看展品還要親民。

多數人認為拍賣只有到現場才能競標，其實買家也可透過電話喊價、網路競標的方式拍賣，近幾年佳士得也推出部分拍品「只在網上拍」的模式。根據佳士得提供的數據顯示，佳士得線上拍賣的客群每年都以倍數增加，且年齡層比現場拍賣的買家來得低。

佳士得亞洲區總裁魏蔚表示，線上買家年齡層較低的原因是善用網路者多為年輕人，而線上拍賣的單價較低也是主因之一。一般而言，線上拍品的價格從新台幣幾萬元至數千萬元都有，偶有超高價拍品。

魏蔚也建議，入門的拍品眾多，從手錶、珠寶到書畫，都有幾萬元的價格，要取得佳士得拍賣的資格，有如辦銀行帳戶，只要提供該有的證件、地址及財力證明即可開戶，並為終身制。

她認為，收藏藝術品仍較為小眾，部分買家是為了怡情養性，並非鼓吹人人要來試水溫，但仍然歡迎一般民眾在佳士得預展時來走走看看，展品價值不輸博物館。