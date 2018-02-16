天價推手！ 拍賣官對數字敏感是必要條件

2018-02-16 11:36 中央社 台北16日電



「要再出一口價嗎？」藝術拍賣場上，拍賣官快速地用中、英文唸出每一口價的數字，眼神還得不時飄向競標的客戶，暗示是否要再出價；要成為拍賣官，對數字敏感是必要條件。

佳士得中國瓷器拍賣會前一小時，拍賣官陳良玲詳讀著這場拍賣會的拍品資料，「競價階梯要背好，競標到不同額度，每一口價的增幅都不同。」

藝術拍賣這行，動輒幾十萬、幾百萬起標價，競標也常破億元，每一口價為多少？現在又競標到多少錢？拍品究竟能不能成交？全都倚靠拍賣官的臨場反應，既要觀察，還要嗅出客戶的底線。

陳良玲一年多前正式成為佳士得的拍賣官，她在這個領域還算是新手，不過卻看不出有半點怯場的模樣。「拍賣官很像是主持人，要掌握現場氣氛，一會兒要看現場競標者的舉牌，一會兒又要注意電話線上買家，一會兒又要關注前方電腦顯示的競標數字，必須全神貫注。」

在成為拍賣官之前，陳良玲接受了一年的訓練，第一次正式站上拍賣舞台是在2016年5月，「大概三天前才接到通知」，短時間內要上場，也只能裝鎮定地說：「喔，好。」上場前不少同事為她加油打氣，她臨危不亂地主持完拍賣會，即使第一次的拍賣仍有不少小失誤，「但熟客很幫忙，多喊了好幾口價。」

為了累積更多拍賣經驗，陳良玲會觀察不同的拍賣官風格，「有些拍賣官很有自信，會鼓勵客戶出價，也有些拍賣官是走溫和路線，不時對客戶微笑。」

要是遇到熱門拍品時，陳良玲會優先關注主要在競標的兩位客人，先讓這兩方喊到一定價格後，再讓第三方喊價。

有時喊價到一個高價後，很容易沒人再出價，這時候陳良玲會給出最高價的客人一個微笑的眼神和鼓勵，「you have come a long way，已經標那麼久，不要放棄嘛」，畢竟有些藝術珍品要再過十幾二十年後，才可能會再到拍場上。

進入佳士得有9年資歷的陳良玲，摸過的瓷器不在少數，現在對器物的敏銳度已能「一眼辨真偽」。要是沒法辨別出真假的文物，陳良玲便會花時間找尋文物的來歷，甚至請倫敦的專家給予意見，確保真品的流通。

陳良玲認為，成為拍賣官的要件，包括基本的中文、英文要流利，對數字要敏感，要能掌握現場氣氛、臨場反應好，再來是要熱愛藝術品，願意花時間研究，多看多學、多與人交流，工作壓力其實不小，她都靠運動紓壓。

曾在國立故宮博物院當過導覽志工的陳良玲，過去只能隔著玻璃展櫃看文物，如今在拍賣公司無時無刻就能親手摸到文物，甚至為古物訂下價格，好奇她難道不會手癢買下拍品嗎？陳良玲笑說，「可能我眼高手低吧，喜歡的都是1000萬元以上的拍品」，現在的工作是為文物找到好歸宿，「但如果文物放在博物館給大家看，我就覺得很開心了。」