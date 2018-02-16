阿公胃痛忍月餘 竟是胃裡卡了1根鈣化的碎骨頭

2018-02-16 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



年節大魚大肉，飲食要節制，尢其長輩過年宜謹慎飲食，嘉義縣朴子市70多歲陳姓阿公胃痛常感不適，近1個多月查不出原因，家人陪同到衛福部朴子醫院進行胃鏡檢查，經院長、肝膽腸胃科蔡宗龍醫師檢查，赫然發現他胃部有異物，卡在胃部進入十二指腸附近，醫師夾出約2.5x 2公分大小的固狀異物，送驗結果是鈣化食物骨頭。

陳姓阿公胃內鈣化骨頭取出後，胃部不適感慢慢緩解，家人對院方細心檢查表示感謝，醫護人員覺得陳姓阿公可以忍耐不適感長達月餘才就醫，直呼「忍功一流」，蔡宗龍說，發生這類情況往往都是咀嚼與吞嚥功能退化所致，過去曾有長輩吞小顆鳥蛋造成窒息送醫不治案例。

家中若有長輩吞嚥功能不佳，建議如果每餐食物中小骨頭或尖銳魚刺，家人要謹慎餵食挑除，一些火鍋湯料如貢丸或餃類等等食物，建議年長者食用前，應先剪細碎再進食，這樣一來，檢查中就可以挑出小碎骨頭，以免吞進異物不自知。

營養師說，過年大魚大肉，千萬不要大意，年紀越大，吞嚥、咀嚼能力退化是自然的現象，因此，建議烹調時應盡量避免堅硬、難咀嚼食材，長輩年菜宜選擇本身質地軟食材，並運用蒸、煮方法，幫助食物軟化。