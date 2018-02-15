超幸運！除夕加碼大樂透 1注獨得1.6億

2018-02-15 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ／台北報導



春節期間彩券行買氣旺，加碼大樂透昨晚首日就開出頭獎。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

春節加碼大樂透，昨晚首日就開出，大樂透頭獎在基隆暖暖開出，一注獨得一點六億元。台灣彩券表示，今天大年初一，大樂透繼續開獎、頭獎保證一億元、預估銷售金額四億元。但威力彩頭獎晚摃龜，下期、大年初四（十九日）開獎的威力彩，預估銷售金額一點八億元，頭獎累積金額上看六點三億元。

台彩今年農曆春節再度加碼推出的「春節大紅包」，在昨晚除夕先開出十個獎號。台彩總經理蔡國基說，民眾手中的「大樂透」彩券，只要對中「十個獎號中任六個」，「開十中六」就可獲得一百萬元，春節大紅包將開出四百組獎號。蔡國基說，民眾買一注「大樂透」除有機會成為億萬富翁，還可再參加「春節大紅包」，拚百萬獎金。

大樂透自除夕到初五連續六天每天都開獎，且每期頭獎都保證一億元，有效帶動市場買氣。台北士林飛來發彩券行老闆黃有忠說，今年是「狗年」，民間習俗相信狗能帶財，很多彩迷「都帶狗來買彩券」，選號也會選十一，因為狗排十二生肖第十一位。且因為是過年，彩迷愛簽一些喜氣數字，例如「六或八」。不過，昨晚大樂透開出獎號，並沒有十一，反而是威力彩開出十一號。

台彩在農曆年推出十五款限定刮刮樂，彩券行也發現「越貴」買氣越好，最貴的開運發財金、一張二千元，但因為有三個頭獎、各二千萬元，黃有忠說，就有人上門，一口氣花九萬元買三本發財金，帶回家刮個過癮。

蔡國基建議，想要中樂透兼拚「春節大紅包」手氣，可考慮包牌購買「大樂透」，大樂透共四十九個號碼，最簡單的大樂透包牌就是「七連碰」，只要花三五○元，中獎機率就比只買一注大樂透提高許多。但八連碰要一千四百元，十連碰要一萬零五百元，親朋好友可考慮「集資」購買。據了解，此次台彩高層也集資大樂透「十連碰」，過年試手氣，還可做公益。