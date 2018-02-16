大樂透1注獨得1.6億 基隆開出

2018-02-16 02:04 中央社 台北15日電



大樂透第107014期今天開獎。中獎號碼為48、7、37、21、22、41，特別號15；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1.6億元。

貳獎4注中獎，各得獎金184萬1414元；參獎有123注中獎，各得獎金6萬4489元。

開出頭獎的為基隆市暖暖區源遠路192號的碇內彩券行。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。