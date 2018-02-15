除夕大樂透開在基隆 威力彩下期上看6.3億

2018-02-15 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣彩券表示，大樂透頭獎今晚(15日)開出，1注獨得1.6億元，由基隆市暖暖區源遠路的「碇內彩券行」開出。聯合報系資料照 分享 facebook

春節加碼大樂透，除夕就開出。台灣彩券表示，大樂透頭獎今晚(15日)開出，1注獨得1.6億元，由基隆市暖暖區源遠路的「碇內彩券行」開出。明天大年初一(16日)，大樂透繼續開獎、頭獎保證1億元、預估銷售金額4億元。但威力彩頭獎今晚摃龜，威力彩已連續19期摃龜，下期、大年初四(19日)開獎的威力彩，預估銷售金額1.8億元，頭獎累積金額上看6.3億元。

台彩今年農曆春節再度加碼推出的「春節大紅包」，在今天除夕已先開出10個獎號。台彩總經理蔡國基說，民眾手中的「大樂透」彩券，只要對中「10個獎號中任6個」，「開10中6」就可獲得100萬元，春節大紅包將開出400組獎號。蔡國基說，民眾買1注「大樂透」除有機會成為億萬富翁，還可再參加「春節大紅包」，拚百萬獎金。

蔡國基建議，想要中樂透兼拚「春節大紅包」手氣，可考慮包牌購買「大樂透」，大樂透共49個號碼，最簡單的大樂透包牌就是「7連碰」，只要花350元，中獎機率就比只買1注大樂透提高許多。但8連碰要1400元，10連碰要1萬500元，可考慮「集資」購買。據了解，此次台彩高層也集資購買大樂透「10連碰」，過年應景試手氣之餘，還可做公益。