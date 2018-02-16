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大樂透第107014期及春節大紅包獎號

2018-02-16 02:04中央社 台北15日電

大樂透第107014期今晚開獎。中獎號碼為48、7、37、21、22、41，特別號15。

大樂透除夕春節大紅包也同時開出，中獎號碼分別為24、35、18、42、26、4、38、7、1、17。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

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