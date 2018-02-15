邀古畫名犬向民眾拜年 故宮燈會展出「十犬十美」

2018-02-15 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



故宮響應「2018台灣燈會在嘉義」燈節活動，於太子大道第四島區特別展出故宮數位作品，展區內以科技燈區呈現出嶄新面貌，邀請觀眾前來共度佳節，賞花燈、看國寶。圖/故宮提供 分享 facebook

今年是狗年，清代宮廷畫家郎世寧筆下的「十駿犬」或威猛氣派，或靈動可愛。故宮特別運用現代科技，讓這十隻名犬從畫中復活走出，向民眾拜年。

郎世寧創作的「十駿犬圖」，畫了十條品種高貴的名犬，分別命為蒼水虯、斑錦彪、金翅獫、驀空鵲、墨玉璃、茹黃豹、睒星狼、霜花鷂、雪爪盧和蒼猊犬。

國立故宮博物院響應「2018台灣燈會在嘉義」燈節活動，從2月16日（大年初一）至3月11日，將於太子大道第四島區特別展出故宮數位作品，展區內以科技燈區呈現出嶄新面貌，邀請觀眾前來共度佳節，賞花燈、看國寶。

呼應狗年新春，展區內陳列狗年意象裝置。民眾可以在出口處體驗郎世寧「畫仙萼長春」及「十駿犬」交錯放置的空間層次感，與花鳥狗兒們互動拍照，增添過年「十犬十美」的喜氣與趣味。

燈區則展出氣勢磅礴的「古畫動漫」大型投影，包括「數位百駿圖」、「清明上河圖」、「花氣薰人帖」等三件書畫長卷動畫。展櫃中的古畫以投影方式呈現撼人氣勢，帶給觀眾視覺上的全新體驗。

此外，燈節展期長達24天，期間適逢南台灣大地春暖花開，萬物欣欣向榮，故宮展區今年特別也設計了幾件與「花開」有關的數位展件，與新春時節的歡樂氣氛相得益彰。

例如：取材自郎世寧《仙萼長春圖冊》的「春生」聲控互動裝置、「百花綺園」數位藝術裝置，以及展現個人風格特色的「顏色之樹」互動裝置，讓觀眾在賞玩花燈的同時，也能感受到春回大地、繁花似錦的喜悅。

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