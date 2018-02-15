寶可夢官方助陣台灣燈會 稀有精靈添年味

2018-02-15 16:02 中央社 台北15日電



人氣手機遊戲Pokemon GO將助陣台灣燈會，稀有精靈將出沒嘉義，嘉義縣長張花冠臉書和2018台灣燈會官方網站15日皆證實雙方合作訊息。圖／取自2018台灣燈會官網 分享 facebook

高人氣手遊Pokemon GO將和在嘉義舉行的台灣燈會合作，屆時歐洲限定的「魔牆人偶」和罕見「未知圖騰」都將出沒嘉義，玩家不僅能欣賞美麗燈景，更能享受和稀有精靈巧遇的驚喜。

在全球引起風潮的手機遊戲Pokemon GO將助陣台灣燈會，日前合作活動消息已在玩家間傳開，但官方一直尚未對外正式宣布，今天嘉義縣長張花冠臉書和2018台灣燈會官方網站皆證實雙方合作訊息。

遊戲開發公司Niantic表示，在2月26日至3月3日活動期間內，玩家們除了可以在整個大嘉義地區遇上平時僅會在歐洲出沒的「魔牆人偶」，更可以找到代表「嘉義恭喜發財」（英文拼音：CHIAYI Gong Xi Fa Cai）的超罕見精靈「未知圖騰」，包含C、H、I、A、Y、I、G、X、F、C，都有機會抓到。

此外，為了歡慶春節，平時難遇的「金色鯉魚王」出現的機率將更高，蒐集鯉魚王的糖果後，更可讓金色鯉魚王進化成「紅色暴鯉龍」，增添過年喜氣；此外，燈區到了夜晚還會出現「燈籠魚」，讓玩家們在遊戲裡也能感受到燈區氛圍。

張花冠臉書寫下，「2018台灣燈會在嘉義」融合潮流手遊與現實世界，是歷屆台灣燈會的首度創舉，非常感謝Niantic接受此次邀約，希望以融入生活的趣味，讓智慧城市的發展能更貼近民眾日常生活。

張花冠提到，嘉義縣政府和Niantic也對日前花蓮強震表達關懷之意，希望這次的活動不只能為嘉義燈會增添歡樂氣氛，更希望撫平震災為台灣民眾帶來的不安與傷痛。